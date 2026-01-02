Les gérants du bar «Le Constellation», dans lequel s'est produit l'incendie mortel de Crans-Montana dans la nuit de la Saint-Sylvestre, ont survécu à la catastrophe. La propriétaire a elle-même été blessée et a subi des brûlures.

Voici à quoi ressemble l'intérieur du bar "Le Constellation" à Crans-Montana VS.

Après l'incendie mortel du bar «Le Constellation» à Crans-Montana VS, des détails sur les gérants de l'établissement commencent à être connus.

Comme le rapporte le journal français Le Figaro en se référant à des informations de l'AFP, les deux gérants ont survécu à la catastrophe.

La propriétaire aurait été blessée dans l'incendie et aurait été brûlée au bras. Son mari ne se trouvait pas dans le local au moment de l'incendie, mais dans un autre établissement du couple.

«Nous avons perdu des employés»

Les deux gérants sont originaires de France et sont arrivés en Valais au début des années 2000. Ils tiennent aujourd'hui trois établissements dans la région: outre le bar désormais tragiquement connu «Le Constellation», ils possèdent également un restaurant de burgers à Crans-Montana ainsi qu'un autre restaurant dans la localité voisine de Lens, comme le précise le journal.

Un musicien et ami du couple a déclaré au journal corse Corse-Matin que tous deux étaient sous le choc et «extrêmement affectés». Ce dernier aurait tenté en vain de les joindre dans la nuit.

Ce n'est que vers 5 heures du matin que la propriétaire s'est manifestée et a dit qu'elle était vivante, mais qu'il s'agissait d'une catastrophe. Les exploitants ont fait savoir par l'intermédiaire de collègues: «Nous avons perdu des collaborateurs, il nous est très difficile d'en parler».

Critique pour le laxisme des contrôles

Le bar «Le Constellation» était particulièrement apprécié pendant la saison d'hiver et attirait de nombreux jeunes clients. Les recherches menées par CH Media montrent que l'établissement aurait été connu par le passé pour ne pas être trop regardant sur les contrôles d'âge.

En outre, un témoin oculaire a rapporté à CH Media que jusqu'à 400 personnes s'étaient parfois retrouvées dans le restaurant en sous-sol, alors que celui-ci était officiellement autorisé à accueillir 300 clients à l'intérieur et 40 sur la terrasse. Les autorités n'ont pour l'instant ni confirmé ni démenti ces informations.

Il est par ailleurs frappant de constater que la présence en ligne du bar a disparu immédiatement après l'annonce de l'incendie. Ainsi, les pages des médias sociaux du bar sur Facebook et Instagram n'étaient plus accessibles, et sur Google Maps, l'établissement était indiqué comme «temporairement fermé». Les indications concernant le programme du Nouvel An n'ont donc plus pu être suivies.

L'enquête se poursuit

L'incendie de la nuit de la Saint-Sylvestre a fait au moins 40 morts et 115 blessés, dont environ 80 se trouvent toujours dans un état critique.

L'identification des victimes s'avère difficile, car de nombreux corps sont gravement brûlés et de nombreuses personnes concernées sont originaires de l'étranger. De plus, il n'y avait pas de liste d'invités dans cet établissement librement accessible, comme l'ont expliqué les autorités valaisannes.

L'enquête sur les causes de l'incendie se poursuit. La procureure générale du Valais, Béatrice Pilloud, a déclaré que «plusieurs hypothèses» étaient à l'étude. Des images et des vidéos prises à l'intérieur du bar montrent que le plafond a pris feu peu avant le début de l'incendie.

Par la suite, le feu s'est rapidement propagé dans toute la pièce: les autorités parlent d'un «flashover».