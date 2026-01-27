  1. Clients Privés
«Obligation morale» La régie Naef prévoit un soutien aux locataires de Carl-Vogt

ATS

27.1.2026 - 10:52

A Genève, la régie Naef prévoit un suivi personnalisé pour les locataires des cinq immeubles du boulevard Carl-Vogt qui ont vu leur bail résilié. Sa directrice générale précise que les baux de 57 des 107 logements ont effectivement été résiliés ainsi que ceux de 12 des 15 commerces.

A Genève, la régie Naef prévoit un suivi personnalisé pour les locataires des cinq immeubles du boulevard Carl-Vogt qui ont vu leur bail résilié (illustration).
A Genève, la régie Naef prévoit un suivi personnalisé pour les locataires des cinq immeubles du boulevard Carl-Vogt qui ont vu leur bail résilié (illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 10:52

27.01.2026, 11:35

Propriétaire des bâtiments depuis 2022, la caisse de pension des fonctionnaires de Bâle-Ville va faire d'importants travaux pour se mettre en conformité avec la loi genevoise sur l'énergie. «En anticipation de ces travaux, nous avions aussi conclu des baux à durée déterminée, au nombre d'une cinquantaine, qui s'achèvent en 2027», explique Virginie Galland dans un entretien au Temps sollicité par la régie et publié mardi.

Cette manière de procéder vise à «laisser le temps aux locataires de trouver des solutions de relogement.» Naef leur a toutefois proposé de rester jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de construire, dont la demande sera déposée «dans les prochains jours.» «On a conscience que la situation sur le marché du logement est particulièrement difficile à Genève», relève Mme Galland.

La régie Naef, qui estime avoir une «obligation morale» d'accompagner les locataires, a mis en place une équipe pour répondre à leurs questions. Elle souhaite travailler avec le canton et la Ville de Genève, car «il y a certainement des locataires qui peuvent bénéficier de logements subventionnés.» Elle entend aussi proposer «des solutions au cas par cas aux commerçants.»

L'ASLOCA considère que la régie cherche à contourner la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maison d'habitation, qui prévoit que le bailleur informe des travaux le locataire avant de lui signifier son congé. «Les résiliations dépendent du droit du bail, qui n'oblige pas à prévenir les locataires», justifie Virginie Galland.

Si les loyers seront contrôlés par l'Etat durant «probablement» cinq ans après les travaux, «le rendement n'est pas la motivation première du propriétaire.» Quant à la régie Naef, qui perçoit un pourcentage des loyers, elle n'a pas pour objectif que les loyers augmentent, assure sa directrice générale.

