La région de Biasca particulièrement touchée

La région de Biasca est l’une des plus touchées par les fortes intempéries qui touchent le canton depuis vendredi soir. Depuis dimanche vers 06h30, les pompiers de cette localité sont intervenus à une trentaine de reprises pour des inondations.

Vendredi soir, l'école primaire et secondaire de Losone (TI) a été endommagée lors d'un violent orage accompagné d'une tempête de grêle (archives). ATS

«Nous avons 50 hommes sur le terrain», a indiqué dimanche à l’agence Keystone-ATS le commandant du Corps des pompiers de Biasca. «La zone concernée par les fortes pluies s’étend jusqu’à Lodrino et Osogna notamment. Nous sommes aussi intervenus pour barrer une route de montagne après un glissement de terrain à la hauteur de Malvaglia». Selon MétéoSuisse, 191,6 mm de pluie ont été mesurés à Biasca ces dernières 24 heures contre 84,7 à Locarno.

A Biasca, la rivière Froda a fortement grossi et doit être constamment monitorée pour éviter qu’elle ne déborde et n’inonde la zone industrielle adjacente, explique encore le commandant. Et de préciser qu'une cellule de crise a été mise en place dimanche à 06h00 et sera maintenue jusqu’à la fin des précipitations.

Au Tessin, outre la région de Biasca, celles de Locarno – durement frappée par de violentes averses de grêle vendredi soir – du Valmaggia, de la Valle Verzasca et de la Riviera sont les plus concernées par les orages qui touchent la Suisse en cette fin de semaine, a indiqué MétéoSuisse.

duge, ats