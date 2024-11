La région de New York affronte une série d'incendies d'une vigueur rare pour le nord-est des Etats-Unis, en raison d'une période de sécheresse particulièrement longue. Cette situation met aussi les réserves d'eau à l'épreuve.

Les feux ont brûlé des milliers d'hectares autour de la rivière forestière de Jennings Creek, à une heure de route des gratte-ciel de Manhattan. ATS

«La réalité, c'est que la sécheresse que nous traversons n'est qu'un exemple de l'impact du changement climatique sur notre territoire aujourd'hui, non pas dans un avenir lointain, mais ici et maintenant», a déclaré le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, lors d'une réunion mercredi devant la presse.

Depuis vendredi, les pompiers des Etats de New York et du New Jersey luttent contre des feux qui ont brûlé des milliers d'hectares autour de la rivière forestière de Jennings Creek, à une heure de route des gratte-ciel de Manhattan.

Les incendies ont causé la mort samedi d'un employé des parcs de l'Etat de New York de 18 ans, probablement tué par la chute d'un arbre alors qu'il participait aux opérations.

Poussés par les vents et la faible humidité, les feux se sont multipliés depuis le début octobre et ont brûlé trois fois plus d'hectares que d'habitude, près de 4500, contre 1600 en moyenne dans le New Jersey.

Economiser l'eau

La grande ville de New York n'est pas épargnée. Les pompiers, certains à bord d'un bateau, bataillaient mercredi soir contre un vaste feu de broussailles dans le grand parc d'Inwood Hill, tout au nord de Manhattan.

Le manque de pluie n'arrange rien. Alors que l'ouragan Hélène a dévasté des régions entières plus au sud à la fin septembre, faisant au moins 101 morts en Caroline du Nord, New York et sa région n'ont pas connu de pluies significatives durant les mois de septembre et d'octobre et toujours pas en novembre.

«Cela fait plus de 20 ans qu'on n'a pas mesuré un tel épisode de sécheresse dans le nord-est des Etats-Unis», souligne à l'AFP Brian Fuchs, climatologue au centre national d'étude de la sécheresse à l'université Nebraska-Lincoln.

Les autorités locales ont demandé à la population d'économiser l'eau. Les 8,5 millions de New-yorkais sont appelés à signaler toute bouche à incendie ouverte, à prendre des douches plus rapides et à ne tirer la chasse d'eau que si nécessaire.

Les barbecues dans les aires publiques ont aussi été interdits, des feux, rapidement maîtrisés, ayant aussi pris ce week-end à Prospect Park, le grand poumon vert au coeur de Brooklyn.

«Malheureusement, il semble que ces conditions de sécheresse inhabituelles pour la saison ne sont pas près de se terminer, car tout porte à croire qu'un hiver très sec nous attend», a déclaré le gouverneur du New Jersey.

