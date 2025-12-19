Longtemps cantonnée aux week-ends d'hiver et aux séjours à la montagne, la raclette s'invite désormais à Noël: conviviale, simple et économique, elle séduit de plus en plus de familles en quête d'un repas chaleureux sans se ruiner. Et les idées ne manquent pas pour en faire un vrai menu festif!

Et si la raclette s'invitait à la table du réveillon cette année? AFP

Pour le réveillon, «la raclette c'est le gros carton ces derniers temps. Et cette année, on est encore monté d'un cran», constate auprès de l'AFP Bernard Boutboul, président du cabinet Gira Conseil, spécialisé dans la restauration. «C'est convivial, réconfortant, et ça ne demande pas des heures de préparation», souligne l'expert.

De quoi séduire Sara Gaillard, qui a tenté l'expérience en famille pour le réveillon de Noël de l'an dernier. «Ça permet de passer un bon moment sans se compliquer la vie», explique la Lilloise de 34 ans. «Tout le monde aime le fromage, chacun peut manger à son rythme, et avec les enfants, c'est beaucoup plus facile.»

«C'est plus pratique que de passer deux jours en cuisine», assure de son côté Antoine Lajoie, quadragénaire de Montreuil (Seine-Saint-Denis), qui a tenté l'expérience il y a deux ans.

Rapport qualité-prix imbattable

Du côté de la grande distribution chez nos voisins français, la tendance est nette. «Je prédis une fois de plus un Noël à la raclette», a affirmé mercredi sur France 2 Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U. «On nous commande déjà davantage de plateaux de raclette pour les fêtes que les autres années», a assuré le patron du quatrième distributeur alimentaire français.

Une tendance qui a émergé «depuis deux ou trois ans», selon lui, en pleine crise inflationniste. En plus de son côté simple et convivial, la raclette séduit aussi et surtout pour son rapport qualité-prix, souligne le dirigeant.

En Suisse, pour 4 personnes, un menu raclette a aussi de quoi séduire le porte-monnaie. Il est possible de s'en tirer à bon compte, soit à une centaine de francs, en comptant deux bonnes bouteilles de vin, un peu de charcuterie et les accompagnements traditionnels, comme les cornichons et les petits oignons.

Bien sûr, les tarifs peuvent varier en fonction de la qualité et du nombre des ingrédients choisis, mais cela n'a rien à voir avec le budget d'un repas de Noël qui comprendrait des produits de luxe tels que du foie gras, des huîtres, du saumon fumé et du champagne...

Idées pour faire plus Noël et moins rustique

Et si la raclette basique fromage-patates-cornichons fait un peu trop rustique à votre goût, il existe de multiples variantes. Le site Swissmilk propose des tas d'idées, comme par exemple la raclette à la truffe, où l'on dépose de fines lamelles de poire et quelques tranches du précieux champignon -ou du pesto de truffe- sur le fromage fondu.

À noter également qu'il existe du fromage à raclette où la truffe est déjà intégrée à la meule. Le choix du fromage est évidemment crucial. Il est possible de proposer un plateau de fromage original, avec des fromages à raclette «customisés» à l'ail des ours, au poivre noir, à l'ail, au thym etc...

Côté charcuteries, pour faire plus festif, le Journal des femmes propose de miser sur des produits de qualité, comme le magret de canard fumé ou le lard de Colonnata. L'association raclette-saumon fumé ou raclette-truite fumée a aussi ses adeptes.

Quant aux patates, plutôt que de les présenter en robe des champs, simplement cuites à l'eau, on peut les faire dorer au four avec un peu d'huile d'olive et du thym: c'est plus gras, mais plus croustillant... et c'est Noël!

Le site Marmiton suggère quant à lui d'accompagner votre raclette d'une salade de roquette aux noix, agrémentée d'un filet d'huile de noix et de vinaigre balsamique, ou d'une version aux agrumes, pour la fraîcheur.

Et n'oublions pas que la Suisse -ou plus précisément le Valais- est le pays de la raclette: cette année aux Championnat du Monde de la Raclette de Morgins, tous les médaillés étaient valaisans, tant dans la catégorie «Raclette d'alpage au lait cru de vache», que «Raclette au lait cru de vache».