La rave-party géante organisée sur un terrain militaire près de Bourges touchait à sa fin dimanche, sans incident majeur. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a cependant souligné les «nuisances» provoquées par ces «rassemblements musicaux illégaux» qu'il veut «mieux réprimer».

Une vue aérienne montre le site d'une rave « teknival » organisée sur une base militaire à Cornusse, près de Bourges, dans le centre de la France, le 3 mai 2026. Entre 17 000 et 40 000 personnes participent à cette fête gratuite qui se déroule, sans incident majeur, depuis le 1er mai 2026. Ce rassemblement intervient alors que le Parlement français cherche à durcir la législation contre les raves non autorisées, en instaurant des peines de prison pour les organisateurs et des amendes pour les participants. (Photo de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) AFP

Keystone-SDA ATS

La préfecture du Cher avait alerté depuis le début de l'événement, vendredi matin, sur le danger lié à la présence de munitions non explosées dans certaines zones de cet immense champ de tir de la direction générale de l'armement (DGA), utilisé depuis plus d'un siècle.

Samedi soir, des démineurs de la DGA sont intervenus après la découverte d'un obus «en bordure du site du Teknival», selon la préfecture, qui a compté jusqu'à 17'000 participants, 40'000 selon une source proche des organisateurs.

«Un second est en cours de traitement», a ajouté dimanche M. Nuñez, venu inspecter à la mi-journée le dispositif de sécurisation du site, monté «en urgence» par les autorités, après la découverte vendredi de l'arrivée de milliers de «teufeurs». Ces derniers s'étaient donnés rendez-vous par messageries cryptées sur ce terrain de 10'000 hectares réparti sur plusieurs villages du centre de la France.

Proposition de loi contestée

Sur leurs réseaux sociaux, les organisateurs du Teknival avaient appelé les teufeurs à ne pas faire de feu, ne pas creuser et ne pas ramasser d'objets.

Dimanche en début d'après-midi, plusieurs scènes étaient vides et de nombreux festivaliers repartaient sous un ciel menaçant, a constaté un journaliste de l'AFP.

Beaucoup d'entre eux ont dit, comme les organisateurs, vouloir protester notamment contre la proposition de loi 1133, adoptée à l'Assemblée mais pas encore examinée au Sénat, qui veut renforcer la pénalisation des rave-parties non déclarées ou interdites.

«Organisation sauvage»

«Cette revendication ne fera que renforcer la détermination du gouvernement à mieux réprimer ce type d'organisation sauvage que nos concitoyens ne comprennent pas», a rétorqué Laurent Nuñez après avoir visité le dispositif mis en place par les autorités.

«Ca ne fait que renforcer ma conviction de continuer à porter le projet de loi qui s'appelle 'Ripost'», a-t-il ajouté. Présenté fin mars en conseil des ministres, ce projet, qui va dans le sens de la proposition de loi 1133, ferait de l'organisation d'une rave party non déclarée un délit puni de 2 ans de prison et 30'000 euros d'amende. Un délit de participation à ces événements serait en outre créé.

Le ministre, qui a rencontré agriculteurs, riverains et élus locaux, a insisté sur «les nuisances» provoquées par ce type d'événements «qui n'obéissent à aucune règle juridique». «Une benne à ordures a été mise en place. Le site est super propre. Comme hier, il va y avoir une coupure dans la journée pour le nettoyage», a assuré un ingénieur venu de la France pour participer à l'événement.

«Pour que ça ne se reproduise plus, il faut durcir les sanctions», a encore lancé le ministre de l'Intérieur, assurant que 600 verbalisations avaient déjà eu lieu et que «tous ceux qui sortent de ce Teknival» seraient «verbalisés à double titre», pour avoir pénétré sur un terrain militaire et avoir participé à un rassemblement illégal.

Urgence absolue

Il a également évoqué un «certain nombre de blessés», dont cinq en urgence absolue, liés à la consommation de stupéfiants selon le ministère de l'Intérieur, et sept interpellations, dont cinq gardes à vue.

Selon M. Nuñez, 337 «rassemblements musicaux illégaux» ont été recensés en 2025, avec en moyenne 300 personnes. Seulement 4% ont dépassé le millier de participants.

La Suisse romande a également connu plusieurs rassemblements de ce type ces dernières années. En juin 2025, des centaines de personnes s’étaient réunies à Malleray(BE) pour une rave-party. Les forces de l’ordre avaient été repoussées lors d’une tentative d’intervention visant à mettre fin à l’événement. Des fêtes illégales se sont aussi déroulées près de Montagny (FR) en 2022 et à St-Brais (JU) en 2023.