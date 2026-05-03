  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rave-party géante France: des dizaines de milliers de fêtards investissent illégalement un terrain militaire

ATS

3.5.2026 - 17:12

La rave-party géante organisée sur un terrain militaire près de Bourges touchait à sa fin dimanche, sans incident majeur. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a cependant souligné les «nuisances» provoquées par ces «rassemblements musicaux illégaux» qu'il veut «mieux réprimer».

Une vue aérienne montre le site d'une rave « teknival » organisée sur une base militaire à Cornusse, près de Bourges, dans le centre de la France, le 3 mai 2026. Entre 17 000 et 40 000 personnes participent à cette fête gratuite qui se déroule, sans incident majeur, depuis le 1er mai 2026. Ce rassemblement intervient alors que le Parlement français cherche à durcir la législation contre les raves non autorisées, en instaurant des peines de prison pour les organisateurs et des amendes pour les participants. (Photo de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Une vue aérienne montre le site d'une rave « teknival » organisée sur une base militaire à Cornusse, près de Bourges, dans le centre de la France, le 3 mai 2026. Entre 17 000 et 40 000 personnes participent à cette fête gratuite qui se déroule, sans incident majeur, depuis le 1er mai 2026. Ce rassemblement intervient alors que le Parlement français cherche à durcir la législation contre les raves non autorisées, en instaurant des peines de prison pour les organisateurs et des amendes pour les participants. (Photo de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
AFP

Keystone-SDA

03.05.2026, 17:12

La préfecture du Cher avait alerté depuis le début de l'événement, vendredi matin, sur le danger lié à la présence de munitions non explosées dans certaines zones de cet immense champ de tir de la direction générale de l'armement (DGA), utilisé depuis plus d'un siècle.

Samedi soir, des démineurs de la DGA sont intervenus après la découverte d'un obus «en bordure du site du Teknival», selon la préfecture, qui a compté jusqu'à 17'000 participants, 40'000 selon une source proche des organisateurs.

«Un second est en cours de traitement», a ajouté dimanche M. Nuñez, venu inspecter à la mi-journée le dispositif de sécurisation du site, monté «en urgence» par les autorités, après la découverte vendredi de l'arrivée de milliers de «teufeurs». Ces derniers s'étaient donnés rendez-vous par messageries cryptées sur ce terrain de 10'000 hectares réparti sur plusieurs villages du centre de la France.

Proposition de loi contestée

Sur leurs réseaux sociaux, les organisateurs du Teknival avaient appelé les teufeurs à ne pas faire de feu, ne pas creuser et ne pas ramasser d'objets.

Dimanche en début d'après-midi, plusieurs scènes étaient vides et de nombreux festivaliers repartaient sous un ciel menaçant, a constaté un journaliste de l'AFP.

Beaucoup d'entre eux ont dit, comme les organisateurs, vouloir protester notamment contre la proposition de loi 1133, adoptée à l'Assemblée mais pas encore examinée au Sénat, qui veut renforcer la pénalisation des rave-parties non déclarées ou interdites.

«Organisation sauvage»

«Cette revendication ne fera que renforcer la détermination du gouvernement à mieux réprimer ce type d'organisation sauvage que nos concitoyens ne comprennent pas», a rétorqué Laurent Nuñez après avoir visité le dispositif mis en place par les autorités.

«Ca ne fait que renforcer ma conviction de continuer à porter le projet de loi qui s'appelle 'Ripost'», a-t-il ajouté. Présenté fin mars en conseil des ministres, ce projet, qui va dans le sens de la proposition de loi 1133, ferait de l'organisation d'une rave party non déclarée un délit puni de 2 ans de prison et 30'000 euros d'amende. Un délit de participation à ces événements serait en outre créé.

Le ministre, qui a rencontré agriculteurs, riverains et élus locaux, a insisté sur «les nuisances» provoquées par ce type d'événements «qui n'obéissent à aucune règle juridique». «Une benne à ordures a été mise en place. Le site est super propre. Comme hier, il va y avoir une coupure dans la journée pour le nettoyage», a assuré un ingénieur venu de la France pour participer à l'événement.

«Pour que ça ne se reproduise plus, il faut durcir les sanctions», a encore lancé le ministre de l'Intérieur, assurant que 600 verbalisations avaient déjà eu lieu et que «tous ceux qui sortent de ce Teknival» seraient «verbalisés à double titre», pour avoir pénétré sur un terrain militaire et avoir participé à un rassemblement illégal.

Urgence absolue

Il a également évoqué un «certain nombre de blessés», dont cinq en urgence absolue, liés à la consommation de stupéfiants selon le ministère de l'Intérieur, et sept interpellations, dont cinq gardes à vue.

Selon M. Nuñez, 337 «rassemblements musicaux illégaux» ont été recensés en 2025, avec en moyenne 300 personnes. Seulement 4% ont dépassé le millier de participants.

La Suisse romande a également connu plusieurs rassemblements de ce type ces dernières années. En juin 2025, des centaines de personnes s’étaient réunies à Malleray(BE) pour une rave-party. Les forces de l’ordre avaient été repoussées lors d’une tentative d’intervention visant à mettre fin à l’événement. Des fêtes illégales se sont aussi déroulées près de Montagny (FR) en 2022 et à St-Brais (JU) en 2023.

Les plus lus

Déclaré mort, il «ressuscite» trois heures plus tard !
Alexandra Lamy: «J'ai hurlé et une voiture s'est arrêtée»
De promu à champion : un exploit qui dépasse l’entendement
Le festival de Sion fait le bonheur de Thoune, sacré champion !
Ce village des Dolomites fait tout pour décourager les touristes
Ils voulaient «se déconnecter un peu», ils ne sont jamais repartis !