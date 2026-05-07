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Un sauvetage digne d'un film La Rega aide à repêcher des naufragés du lac de Thoune

Stefan Michel

7.5.2026

Un bateau à moteur fonçant sans pilote sur le lac de Thoune, trois naufragés, un équipage de la Rega passant par hasard dans les airs et un pêcheur professionnel: tels sont les éléments d’un spectaculaire sauvetage.

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune
Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Lors de son vol de retour vers sa base, un équipage de la Rega aperçoit sur le lac de Thoune un bateau à moteur tournant en rond.

Lors de son vol de retour vers sa base, un équipage de la Rega aperçoit sur le lac de Thoune un bateau à moteur tournant en rond.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Peu après, celui-ci traverse une barrière et fonce vers la terre ferme.

Peu après, celui-ci traverse une barrière et fonce vers la terre ferme.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Le bateau traverse en trombe le chemin de la rive et s'immobilise dans un buisson.

Le bateau traverse en trombe le chemin de la rive et s'immobilise dans un buisson.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Les trois personnes qui se trouvaient encore à bord du bateau peu de temps auparavant flottent dans le lac de Thoune.

Les trois personnes qui se trouvaient encore à bord du bateau peu de temps auparavant flottent dans le lac de Thoune.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Un pêcheur professionnel guidé par des signes de la Rega recueille les naufragés à bord de son bateau.

Un pêcheur professionnel guidé par des signes de la Rega recueille les naufragés à bord de son bateau.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Les personnes en hypothermie sont transportées à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins, tandis que les forces d'intervention discutent de ce qu'elles viennent d'accomplir.

Les personnes en hypothermie sont transportées à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins, tandis que les forces d'intervention discutent de ce qu'elles viennent d'accomplir.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune
Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Lors de son vol de retour vers sa base, un équipage de la Rega aperçoit sur le lac de Thoune un bateau à moteur tournant en rond.

Lors de son vol de retour vers sa base, un équipage de la Rega aperçoit sur le lac de Thoune un bateau à moteur tournant en rond.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Peu après, celui-ci traverse une barrière et fonce vers la terre ferme.

Peu après, celui-ci traverse une barrière et fonce vers la terre ferme.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Le bateau traverse en trombe le chemin de la rive et s'immobilise dans un buisson.

Le bateau traverse en trombe le chemin de la rive et s'immobilise dans un buisson.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Les trois personnes qui se trouvaient encore à bord du bateau peu de temps auparavant flottent dans le lac de Thoune.

Les trois personnes qui se trouvaient encore à bord du bateau peu de temps auparavant flottent dans le lac de Thoune.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Un pêcheur professionnel guidé par des signes de la Rega recueille les naufragés à bord de son bateau.

Un pêcheur professionnel guidé par des signes de la Rega recueille les naufragés à bord de son bateau.

Photo: Rega

Spectaculaire sauvetage de la Rega sur le lac de Thoune. Les personnes en hypothermie sont transportées à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins, tandis que les forces d'intervention discutent de ce qu'elles viennent d'accomplir.

Les personnes en hypothermie sont transportées à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins, tandis que les forces d'intervention discutent de ce qu'elles viennent d'accomplir.

Photo: Rega

Stefan Michel

07.05.2026, 12:30

07.05.2026, 13:54

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un équipage de la Rega découvre par hasard un bateau à moteur qui tourne en rond de manière incontrôlée sur le lac de Thoune et qui s'échoue peu après.
  • L’un des trois passagers tombés à l’eau appelle les secours alors qu’il nage encore, permettant ainsi à l’équipage de l’hélicoptère de les localiser.
  • Un pêcheur professionnel, guidé par la Rega, remonte les trois personnes sur son bateau.
  • L'origine de l'accident de bateau à moteur n'a pas encore été officiellement élucidée.
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Un hasard est à l’origine d’une opération de sauvetage que même la Rega vit rarement.

Reprenons depuis le début: mercredi, un équipage de la Rega rentre d’une intervention à l’Hôpital de l’Île, à Berne, en direction de sa base de Wilderswil, située entre les lacs de Brienz et de Thoune. Sur ce dernier, ils aperçoivent par hasard, selon le communiqué, un bateau à moteur tournant à grande vitesse en rond. Peu après, l’embarcation traverse une barrière dans l’eau, dépasse un chemin longeant la rive et finit sa course dans des buissons.

La première question que se pose l’équipage est la suivante: y a-t-il, ou y avait-il, quelqu’un à bord? Pour le vérifier, le pilote dépose un ambulancier secouriste près du bateau échoué avant de redécoller immédiatement afin que les autres membres de l’équipage puissent rechercher sur le lac d’éventuelles personnes tombées à l’eau.

La Rega guide des pêcheurs vers des naufragés

Au même moment, un homme nageant dans le lac de Thoune parvient à composer le numéro d’urgence 1414 et à décrire sa position approximative. Grâce à ces indications, l’équipage de l’hélicoptère repère les trois personnes qui nagent dans une eau à 15 degrés.

Les professionnels de la Rega repèrent non loin des naufragés un pêcheur professionnel, s’approchent de lui en hélicoptère et lui font signe de les suivre. Ils le guident ainsi jusqu’aux trois passagers du bateau, qu’il hisse immédiatement à bord.

Peu après, le service de sauvetage du lac de Thoune et la police des eaux de la police cantonale bernoise arrivent sur les lieux de l'accident. La Rega avait fait appel à eux après avoir reçu l'appel d'urgence.

Une fois à terre, les trois naufragés, en état d'hypothermie, reçoivent les premiers soins médicaux, puis sont emmenés à l'hôpital le plus proche pour y être surveillés.

Les circonstances ayant conduit le bateau à poursuivre sa course sans ses occupants, tandis que ceux-ci se retrouvaient dans le lac plutôt qu’à bord, ne sont pas précisées dans le communiqué de la Rega. Le déroulement exact de l’accident fait l’objet d’une enquête, a indiqué la police cantonale bernoise à la demande de blue News. À ce stade, aucune autre information ne peut être communiquée.

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