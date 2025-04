La Rega a mis en service jeudi à l'aéroport de la Blécherette à Lausanne le tout premier hélicoptère de sa future nouvelle flotte. Celle-ci sera entièrement renouvelée d'ici la fin 2026, pour un montant total de 200 millions de francs.

La Rega renouvelle l'ensemble de sa flotte d'hélicoptères. ATS

Keystone-SDA ATS

Ce sont 21 nouveaux hélicoptères de type Air H145 D3 à cinq pales qui remplaceront la flotte actuelle. «C'est le plus gros projet d'acquisition de l'histoire de la Rega», a déclaré devant la presse David Suchet, porte-parole de la garde aérienne suisse de sauvetage.

Le nouvel hélicoptère est l'un des modèles les plus modernes au monde, selon la Rega. Il se différencie notamment grâce à sa pale supplémentaire. Plus puissant, il permet d'améliorer l'efficience et la sécurité des interventions de sauvetage, relève-t-on.

«Confort inégalé»

«Cet appareil offre un confort inégalé tant pour les patients que pour les équipages», précise Mario Agustoni, pilote en chef et membre de la direction. «Cette cinquième pale permet de diminuer significativement les vibrations pendant les vols», explique-t-il.

Parmi les avancées technologiques, on retrouve un système de navigation de pointe qui permet une meilleure précision. Un nouveau système d'éclairage a également été ajouté, nécessaire pour les interventions nocturnes, qui représentent environ un quart des quelque 800 missions annuelles effectuées par l'équipage de Lausanne.

Le modèle Air H145 D3 à cinq pales se veut modulaire et polyvalent. La cabine a été complètement repensée pour améliorer la prise en charge des patients.

Sur mesure

«C'est une véritable unité de soins intensifs adaptée pour tous les types de patients, du nouveau-né à la personne âgée», souligne Alexandre Kottmann, médecin d'urgence à la Rega. La cabine comprend aussi un nouveau système de rangement du matériel médical. «Ce nouvel hélicoptère représente également une opportunité pour la médecine de tester des idées innovantes en sauvetage», a-t-il ajouté.

Pendant près de deux ans, une équipe pluridisciplinaire a exploré les différentes pistes d'améliorations possibles, en se basant sur des retours d'expériences. «Cet appareil a donc été conçu sur mesure pour nous», dit M. Agustoni.

Les équipages ont d'ailleurs suivi des formations spécifiques pour se familiariser avec ce nouvel hélicoptère, opérationnel dès jeudi même. La base de Lausanne est la première à bénéficier de ce nouveau modèle. L'ensemble de la flotte sera progressivement remplacé sur les quatorze bases d'intervention de la Rega en Suisse.

Le coût total de ce renouvellement s'élève à 200 millions de francs. La Rega indique encore que ce projet est possible grâce à la contribution financière des donateurs. Les anciennes machines seront, elles, revendues au Maroc et en Nouvelle-Zélande.