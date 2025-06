Sur le continent espagnol, les températures ont dépassé la barre des 40 degrés ce week-end. Malgré cela, la Méditerranée reste la destination de vacances la plus demandée, selon les voyagistes suisses. Mais il existe aussi des alternatives.

40 degrés à Athènes : sur les bords de la Méditerranée, il ne fait pas vraiment frais le 27 juin - et le thermomètre a encore grimpé dans les jours qui ont suivi. wetteronline

L'Espagne connaît sa première vague de chaleur de l'année avec des températures maximales de plus de 40°C: 75% de toutes les communes du pays ont mis en garde contre un risque faible, moyen ou même élevé pour la santé, selon la région. C'est dans le sud du continent, en Andalousie, qu'il a fait le plus chaud.

De telles périodes de chaleur se produisent désormais plus tôt dans l'année, ce que les experts mettent en relation avec le changement climatique provoqué par l'homme. Ainsi, selon les données du service météorologique national Aemet, seules deux vagues de chaleur ont été enregistrées en juin entre 1975 et 2000, contre neuf entre 2000 et 2024.

La situation est actuellement similaire dans l'ensemble du bassin méditerranéen et pourtant, la région continue de jouir d'une grande popularité auprès des citoyens suisses. «De manière générale, nous constatons que l'été reste la période de vacances balnéaires préférée de nos clients», confirme Sonja Ptassek, porte-parole de TUI-Suisse, interrogée par blue-News.

Profiter de vacances balnéaires - ici la plage de Malaga en Espagne. KEYSTONE

«En été, la clientèle suisse aspire au soleil, à la plage et à la mer, de préférence dans la région méditerranéenne», écrit-elle encore. «Ce que nous constatons également, c'est une poursuite de la tendance aux secondes vacances en automne, qui constituent une alternative attrayante à l'été». Les températures sont moins élevées, mais l'eau est encore chaude, ajoute-t-elle.

La région méditerranéenne reste demandée

Stephan Kurmann abonde dans le même sens: «En fait, la demande de destinations dans la région méditerranéenne, comme l'Espagne et la Grèce, n'a pas beaucoup changé ces dernières semaines», écrit le porte-parole de DERTOUR-Suisse. «La clientèle est consciente des vagues de chaleur potentielles et reçoit des conseils ciblés dans les agences de voyages».

Canicule à Athènes : la clientèle suisse des vacances est préparée, les agences de voyages le savent. KEYSTONE

Les voyageurs, particulièrement sensibles aux températures élevées, opteraient pour la plupart à temps pour des destinations plus fraîches. «Malgré les alertes à la chaleur pour les pays méditerranéens, les réservations à court terme ne montrent jusqu'à présent aucun changement sérieux».

«Les destinations méditerranéennes comme la Grèce, l'Espagne ou Chypre comptent toujours parmi les destinations estivales les plus prisées», explique-t-on également chez Hotelplan: «Beaucoup de gens ont envie d'aller à la mer, de sentir le sable sous leurs pieds - et de profiter si possible d'un temps ensoleillé et stable», sait la porte-parole Sara Vidal.

Des alternatives plus fraîches au nord

Les voyageurs sont en principe conscients qu'il peut faire très chaud dans ces régions en été: «Certaines destinations comme la Turquie enregistrent actuellement un nombre de réservations encore plus élevé que l'année dernière - rien que ces sept derniers jours, l'intérêt a encore augmenté».

La Turquie a justement la cote auprès des voyageurs : Ici, des garçons se rafraîchissent dans le Bosphore près d'Istanbul. Image : Die Türkei steigt gerade in der Gunst der Reisenden

Et quelles sont les alternatives aux vacances caniculaires dans le sud ? «Pour les clients qui souhaitent découvrir des destinations nordiques, il serait par exemple possible d'emprunter en été l'un des itinéraires nordiques de la flotte Mein Schiff, qui mènent, selon l'itinéraire, dans les pays baltes, en Norvège, en Islande ou en Grande-Bretagne», suggère la porte-parole de TUI Suisse, Mme Ptassek.

Le porte-parole de DERTOUR, Kurmann, recommande lui aussi «des destinations aux températures plus douces, comme la Scandinavie ou les pays baltes»: la Laponie finlandaise et la Suède, notamment, seraient de plus en plus populaires. «Les clients qui connaissent déjà la région grâce à des voyages hivernaux combinent de plus en plus des circuits avec des séjours. L'Écosse et les Hurtigruten sont également des destinations très demandées en été».

En route pour la nature sauvage - ou la Géorgie

Sara Vidal d'Hotelplan écrit: «Des destinations comme la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège et l'Islande sont particulièrement appréciées de nos clientes et clients». La part des réservations pour les destinations nordiques a augmenté ces dernières années «même si elle est restée à un niveau plus bas».

Les destinations de vacances septentrionales «convainquent par leur impressionnante diversité - de la randonnée et du canoë aux découvertes culturelles en passant par des heures de détente au bord de l'eau - et constituent ainsi une destination idéale pour les personnes actives, les familles avec enfants ainsi que les vacanciers jeunes et moins jeunes».

Les destinations de vacances isolées seraient également à la mode cette année. Des exemples seraient «des maisons simples mais confortables dans la nature sauvage, souvent directement au bord du lac et avec leur propre bateau: un paradis pour tous ceux qui apprécient le calme et la nature à l'état pur».

Vidal connaît également un tuyau secret: la Géorgie. «Depuis avril 2025, Edelweiss propose un vol sans escale de Zurich à Tbilissi. Le pays convainc par un mélange de diversité culturelle, de paysages magnifiques, de cuisine et de vin raffinés ainsi que par une grande hospitalité».