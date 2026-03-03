«C'est très triste de voir...» - Trump tacle le Royaume-Uni

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Désaccord avec Starmer «C'est très triste de voir...» - Trump tacle le Royaume-Uni

ATS

3.3.2026 - 09:27

La relation historiquement privilégiée entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis «n'est plus ce qu'elle était», a estimé mardi Donald Trump dans une interview au quotidien britannique The Sun, en pleine guerre au Moyen-Orient.

Donald Trump a répondu aux questions du quotidien britannique «The Sun».
Donald Trump a répondu aux questions du quotidien britannique «The Sun».
AP

Keystone-SDA

03.03.2026, 09:27

«C'était de loin la relation la plus solide. Et maintenant, nous avons des relations très fortes avec d'autres pays en Europe», a déclaré le président américain, louant notamment la France, mais aussi l'Otan. «C'est très triste de voir que la relation n'est manifestement plus ce qu'elle était», a ajouté Donald Trump.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, «n'a pas été coopératif», a-t-il martelé. Il «aurait dû aider», a encore dit le président américain. «Je n'aurais jamais pensé voir ça de la part du Royaume-Uni», a-t-il ajouté.

Donald Trump s'en est déjà pris au dirigeant travailliste dans une interview au Daily Telegraph lundi, dans laquelle il lui a reproché d'avoir mis «beaucoup trop de temps» à autoriser les Etats-Unis à utiliser la base militaire clé de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Il a dit être «très déçu» par Keir Starmer.

Après ce premier refus, Londres a accepté dimanche que Washington utilise des bases britanniques pour frapper des sites de missiles iraniens, dont celle de Diego Garcia.

«Intérêt national»

Keir Starmer a répondu aux critiques de Donald Trump lundi lors d'une allocution au Parlement, affirmant avoir agi dans «l'intérêt national du Royaume-Uni».

«Le président Trump a exprimé son désaccord avec notre décision de ne pas nous impliquer dans les frappes initiales, mais il est de mon devoir de juger ce qui est dans l'intérêt national du Royaume-Uni», a déclaré Keir Starmer.

M. Starmer a notamment été interpellé au Parlement par la cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch, qui a critiqué le refus initial et l'absence de soutien explicite à l'opération américano-israélienne.

Le Premier ministre a assuré que les Etats-Unis n'utiliseraient pas les bases militaires britanniques à Chypre contre l'Iran, après que l'une d'elles a été frappée par un drone iranien, suscitant les inquiétudes des autorités de l'île.

Les plus lus

«À 60 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon vrai père»
Bill Clinton explique la photo du jacuzzi publiée dans les dossiers Epstein
Heidi Klum face à la ménopause – l’éclairage d’une spécialiste des hormones
Les Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?
«C'est très triste de voir...» - Trump tacle le Royaume-Uni
Un séjour américain au coût astronomique pour les fans