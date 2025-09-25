  1. Clients Privés
Eglise catholique La renonciation de Jean-Marie Lovey acceptée par le Vatican

ATS

25.9.2025 - 16:47

Le Vatican a accepté la renonciation de l'évêque du diocèse de Sion Mgr Jean-Marie Lovey, présentée le 2 août dernier. Le diocèse «invite à prier pour la désignation de son successeur.»

L'évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey réagit devant la presse à l'annonce des résultats de l'audit confié au cabinet Vicario Consulting ce mardi 11 juin de 10h à 11h30 à l'évêché de Sion. (KEYSTONE/Louis Dasselborne)
L'évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey réagit devant la presse à l'annonce des résultats de l'audit confié au cabinet Vicario Consulting ce mardi 11 juin de 10h à 11h30 à l'évêché de Sion. (KEYSTONE/Louis Dasselborne)
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 16:47

25.09.2025, 16:55

«Le Saint-Père a accepté cette renonciation, tout en demandant à Mgr Lovey de rester en poste, dans son statut et son ministère actuel d'évêque de Sion, jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur», écrit le diocèse dans un communiqué jeudi.

Jean-Marie Lovey avait adressé sa lettre de renonciation au pape le jour de son 75e anniversaire, comme le prévoit le droit canon. Il s'agit donc d'une remise de mandat, et non d'une démission.

Entré chez les chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard en 1971, Mgr Lovey avait été ordonné prêtre en 1977. Le natif d'Orsières avait été nommé évêque de Sion en juillet 2014 par le pape François et avait succédé à Norbert Brunner.

Les années passées à la tête du diocèse ont été marquées par les affaires d'abus sexuels au sein de l'Eglise catholique.

