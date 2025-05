Un nouveau projet d'agrandissement du Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) a été dévoilé vendredi. L'exécutif de la Ville de Genève espère, cette fois, que ce sera le bon. Il y a neuf ans, il avait essuyé un échec mortifiant en votation avec un précédent projet.

Le bâtiment qui abrite le Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) date de 1910 n'a jamais été rénové (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Il a fallu reprendre le bâton de pèlerin», a rappelé, devant les médias, Sami Kanaan, le conseiller administratif responsable de la culture à la Ville de Genève. Un concours d'architecture a été lancé, avec de nombreuses contraintes, comme l'interdiction de construire de nouveaux bâtiments ou de procéder à des surélévations.

Le projet lauréat émane des bureaux genevois Fanny Noël Diogo Lopes Architecture, Atelier Plum architecte-paysagiste et AFRY Suisse SA ingénieur civil. L'intervention envisagée devrait permettre de faire du MAH «un lieu accueillant». Aujourd'hui, le bâtiment, inauguré en 1910, ressemble plutôt à «une forteresse» intimidante.

Le MAH actuel manque aussi de place. Les conditions de stockage de ses riches collections ne sont pas optimales non plus. Il est en outre compliqué pour les personnes à mobilité réduite d'y accéder et d'y circuler. En résumé, le bâtiment ne correspond plus aux besoins du musée de demain.

Un lieu de vie

Selon le directeur du MAH Marc-Olivier Wahler, un musée ne doit pas uniquement être un lieu de contemplation, mais un lieu que l'on peut habiter, «un lieu de vie». Le projet lauréat, retenu à l'unanimité par le jury, ambitionne de transformer profondément le MAH, mais avec «délicatesse et finesse», préservant le patrimoine existant.

Deux passerelles doivent relier l'actuel bâtiment aux deux anciennes écoles des Casemates et des Beaux-Arts qui se trouvent dans son prolongement. Des nouvelles salles sont prévues sous la toiture. La circulation muséale est pensée comme une promenade continue, rythmée par des salles de lecture, des jardins et des cours arborisées.

Le projet prévoit également du changement à l'extérieur du musée, avec des aménagements qui permettront enfin de relier l'institution à son environnement urbain. «Nous allons créer le quartier muséal dont on rêvait en tenant compte des réalités genevoises», s'est réjoui M. Kanaan.

Travaux en 2030

Avant d'ouvrir au public, le MAH rénové devra passer encore plusieurs étapes. Le dépôt d'un crédit d'études complémentaire pourrait intervenir en 2028. Le chantier pourrait ensuite démarrer en 2030 si le projet ne rencontre pas d'écueil ou ne fait pas l'objet d'une opposition farouche.

En 2016, un premier projet d'agrandissement du MAH, imaginé par l'architecte star Jean Nouvel, avait fait l'objet d'un référendum et avait été refusé dans les urnes. Ses adversaires critiquaient notamment la dénaturation de la cour intérieure du bâtiment et un financement public-privé peu clair.