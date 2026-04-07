La justice roumaine a décidé mardi de maintenir dans un deuxième dossier le contrôle judiciaire imposé à l'influenceur masculiniste britannico-américain Andrew Tate, après la levée la veille de celui qui le frappait dans une première affaire de traite d'êtres humains.

La justice roumaine a décidé mardi de maintenir dans un deuxième dossier le contrôle judiciaire imposé à l'influenceur masculiniste britannico-américain Andrew Tate, après la levée la veille de celui qui le frappait dans une première affaire de traite d'êtres humains. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La défense de l'influenceur de 39 ans et de son frère Tristan avait fait valoir lundi la décision du tribunal de Bucarest, qui révoquait la mesure de contrôle judiciaire, accusés en Roumanie depuis 2022 d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle, y compris des mineures.

Mais dans le cadre d'un autre dossier, le tribunal a rejeté mardi comme «infondée» la requête d'Andrew Tate et a ordonné «la prolongation de la mesure préventive de contrôle judiciaire», selon un communiqué envoyé à l'AFP.

L'équipe de l'influenceur suivi par 11 millions de personnes sur la plateforme X a refusé de commenter.

Andrew Tate doit également répondre de faits présumés de viol.

Son frère et lui ont été détenus pendant plusieurs mois, puis placés en résidence surveillée avant d'être soumis au contrôle judiciaire.

Fin mars, la police britannique a annoncé avoir rouvert une enquête à la suite d'accusations par des femmes de faits de viol et d'agression sexuelle en 2014 et 2015.