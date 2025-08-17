La route du col du Grimsel, fermée samedi soir suite à une coulée de boue, a réouvert dimanche matin, indiquent les autorités bernoises. Une fermeture jusqu'en soirée était initialement prévue.

La route a réouvert plus tôt que prévu (photo d'archive de la route du Grimsel). sda

Keystone-SDA ATS

La route a été fermée à temps avant l'éboulement grâce à un système d'alerte, avait indiqué samedi soir la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. La lave torrentielle s'est produite samedi vers 21h00 entre Innertkirchen et Guttannen.

En raison de précipitations, des masses rocheuses se sont détachées dans la zone d’éboulement du Ritzlihorn. Les matériaux charriés ont atteint le cours de l’Aar.