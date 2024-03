La réouverture de la route des Condémines en Valais, qui permet l'accès aux villages d'Isérables et de La Tzoumaz, devrait rouvrir en fin de semaine. Elle a été bloquée samedi après une chute de blocs de pierre.

Une vue sur le village valaisan d'Iserables ce mercredi 10 mai 2017a Iserables en Valais. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

En attendant, l'accès routier a dû être dévié par «Les Crêtaux» (Nendaz). L'Etat du Valais recommande toutefois lundi d'utiliser les transports publics via le téléphérique Riddes-Isérables.

A cet effet, une course supplémentaire a été ajoutée entre Isérables et La Tzoumaz à 20h50 (bus de correspondance depuis le téléphérique), ainsi qu'entre La Tzoumaz et Isérables à 21h10.

Pour mémoire, des blocs se sont détachés samedi d'une paroi rocheuse. La majorité de ces rochers a été retenue par la forêt. Un d'entre eux s'est immobilisé sur la route forestière et un deuxième contre une ferme après avoir éventré la route cantonale.

Animaux restés sur place

Personne n'a été blessé et des habitations ont été évacuées. Les animaux présents dans la ferme, soit une quarantaine de têtes de bétail, n'ont pas pu être déplacés. «La traite, leur alimentation et les soins seront assurés sous surveillance», poursuit le communiqué.

Une entreprise spécialisée a été chargée des travaux d'assainissement sur place. La route cantonale entre Fey et Isérables pourra ensuite, dès sécurisation de la zone, être remise en état. «Ces travaux devraient permettre une réouverture du trafic dès la fin de la semaine en cours», indique le Canton du Valais.

L'accès à Isérables et La Tzoumaz était déjà compliqué après l'effondrement, début février, de la voute du tunnel de la Becque. Des travaux sont en cours et devraient être terminés fin juin.

