Que ce soit pour la télévision ou la radio, la RTS continue d'être vue, écoutée et appréciée en Suisse romande. En 2023, ses deux chaînes de télévision touchaient chaque semaine un peu plus de la moitié de la population (52,9%) et ses quatre stations radio près de deux cinquièmes (38,9%).

À la télévision comme à la radio, les émissions les plus prisées par le public sont les émissions d'actualités. (Ici Philippe Revaz, présentateur du Téléjournal de la RTS). KEYSTONE

La section télévision de la RTS réalise «de très bons scores» d'audience, avec une part de marché de 34,4% en prime time, soit entre 18h00 et 23h00, pour ses chaînes RTS 1 et RTS 2, indique mercredi l'entreprise audiovisuelle de service public.

L'audience télévisuelle s'est toutefois quelque peu effritée par rapport à 2022, à cause des très bons résultats qui avaient été enregistrés cette année-là lors de la Coupe du monde de football et en raison «de la lente érosion du média TV dans son ensemble».

Au palmarès des émissions les plus suivies toutes chaînes confondues l'année dernière, celles de la RTS occupent les 19 premiers rangs. Le haut du podium revient à 19h30 du 19 mars consacré à la faillite de Credit Suisse, qui a conquis une part de marché de 63,8%.

La palme à l'actualité

Les chaînes radio de la RTS, pour leur part, ont cumulé 46,2% de part de marché. RTS La Première a été écoutée quotidiennement par 27,1% des Romands, devant RTS Option Musique (9,9%), RTS Couleur 3 (8,7%) et RTS Espace 2 (3,1%).

Comme en télévision, les émissions radiophoniques les plus prisées par le public sont les émissions d'actualités. La Matinale de RTS La Première (07h00 – 08h12) enregistre une part de marché de 41,6%, devant «Tout un monde» et le journal de la mi-journée.

En 2023, le site rts.ch et ses applications mobiles, de leur côté, ont connu un tassement de leur audience «après des années de croissance». Le nombre de visites quotidiennes a atteint en moyenne 575'100, contre 641'000 en 2022.

En revanche, les vues générées par la RTS sur les réseaux sociaux sont restées à haut niveau. La RTS, présente notamment sur les plateformes TikTok, YouTube, Facebook et Instagram, dénombre 1,8 million de vues moyennes quotidiennes.

mf, ats