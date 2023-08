L'écrivain russe de science-fiction Dmitri Gloukhovski, 44 ans, a été condamné lundi par contumace à huit ans de prison pour avoir dénoncé dans les réseaux sociaux l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Vivant en dehors de la Russie, l'écrivain avait déjà était qualifié en Russie d'"agent de l'étranger» (image d'archives). KEYSTONE

Gloukhovski, auteur du best-seller «Metro 2033» qui a inspiré un populaire jeu vidéo, a été reconnu coupable d'avoir diffusé de fausses informations sur l'armée russe, selon l'agence Tass.

Vivant en dehors de la Russie, il avait déjà était qualifié en Russie d'"agent de l'étranger».

La Russie a mis en place dès les premières semaines de son assaut contre l'Ukraine, lancé le 24 février 2022, des lourdes peines pour réprimer toute critique de son offensive et de l'armée.

«Comme il y a un an, je suis absolument convaincu que cette guerre est aussi ruineuse pour la Russie et notre peuple qu'elle est meurtrière et destructrice pour le pays que j'aime: l'Ukraine», avait écrit Dmitri Gloukhovski en février, lors du premier anniversaire du conflit.

L'écrivain a également manifesté à plusieurs reprises son soutien au principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, condamné vendredi à 19 années de prison pour «extrémisme» à l'issue d'un procès à huis clos.

ATS