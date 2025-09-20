La Russie relance l'Intervision, sa version de l'Eurovision

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valeurs «décadentes» La Russie relance l'Intervision, sa version de l'Eurovision

ATS

20.9.2025 - 19:29

La Russie relance samedi soir son concours musical Intervision né à l'époque soviétique, pour rivaliser avec l'Eurovision aux valeurs jugées «décadentes». Moscou compte sur une audience record en réunissant des chanteurs de 23 pays.

Le Russe Shaman, figure emblématique des concerts patriotiques, présentera, lui, une chanson lyrique intitulée "Droit au coeur".
Le Russe Shaman, figure emblématique des concerts patriotiques, présentera, lui, une chanson lyrique intitulée "Droit au coeur".
ATS

Keystone-SDA

20.09.2025, 19:29

20.09.2025, 20:04

Le concours débutera à 19h30 (heure suisse) dans la Live.Arena, près de Moscou et verra notamment monter sur scène la Qatari Dana Al Meer, voix de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football-2022, le chanteur serbe Slobodan Trkulja ou encore Vassy (Vasiliki Karagiorgos), chanteuse australienne de musique électronique et pop qui représentera les Etats-Unis.

Le Russe Shaman, figure emblématique des concerts patriotiques, présentera, lui, une chanson lyrique intitulée «Droit au coeur».

Langue maternelle

Chacun chantera dans sa langue maternelle, «à la différence de l'Eurovision où la plupart des chansons sont souvent interprétées en anglais», soulignent les organisateurs.

Le gagnant sera désigné par un jury international.

Aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé de participant à l'Intervision, présenté par les autorités russes comme une alternative à l'Eurovision, promouvant des valeurs occidentales «décadentes», au moment où la Russie est visée par de lourdes sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine lancée en 2022.

Le nombre de vues du show, qui sera retransmis en direct ou en différé dans chaque pays participant, selon son fuseau horaire, pourrait atteindre un milliard, affirme Konstantin Ernst, directeur général de la chaîne de télévision publique russe Pervy Kanal, principal organisateur de l'Intervision.

Audience sans précédent

Les pays participants, parmi lesquels notamment des partenaires des Brics (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, Egypte, Emirats arabes unis...), représentent au total plus de 4 milliards d'habitants, selon les organisateurs.

«Si au moins un sur trois ou un sur quatre regarde le concours, ce sera une audience sans précédent», a assuré M. Ernst, en présentant cette semaine l'Intervision à la presse.

L'audience de la 69e édition de l'Eurovision, qui s'est déroulée en mai à Bâle, en Suisse, et a été remportée par l'Autrichien Johannes Pitsch, a atteint cette année 166 millions, un chiffre présenté comme record par l'Union européenne de radio-télévision.

Conçu comme un festival de la chanson des pays alliés de l'URSS, le premier Intervision avait été organisé en 1965 en Tchécoslovaquie. Après le Printemps de Prague réprimé par les chars soviétiques en 1968, il avait été suspendu avant d'être relancé en 1977 en Pologne puis de cesser d'exister avec la chute de l'URSS au début des années 1990.

Les plus lus

Sensation en 16es de finale : Young Boys mis à la porte !
Le ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution
La Russie relance l'Intervision, sa version de l'Eurovision
«Les grandes fortunes» doivent être «mises à contribution» pour le budget 2026
Un bijou et Kylian Mbappé font le bonheur du Real Madrid