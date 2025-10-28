  1. Clients Privés
Plan de sécurisation en vue La sécurité du Louvre «pas conforme à ce qu'on peut attendre»

ATS

28.10.2025 - 13:19

La sécurité au musée du Louvre n'est «pas conforme à ce qu'on peut attendre», a déploré mardi le président de la commission de la Culture du Sénat, la chambre basse du Parlement français, à l'issue d'une visite de l'établissement. Il s'exprimait une dizaine de jours après le vol spectaculaire de bijoux.

Des malfaiteurs en fuite ont dérobé dimanche matin des bijoux exposés au Louvre. (archives)
Des malfaiteurs en fuite ont dérobé dimanche matin des bijoux exposés au Louvre. (archives)
sda

Keystone-SDA

28.10.2025, 13:19

«L'organisation de la sécurité n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui et il est indispensable de réaliser enfin les travaux nécessaires, que ce soit sur le réseau ou sur le matériel de vidéos sécurité», a affirmé Laurent Lafon, entouré d'une délégation sur le parvis du Louvre. «Il y a de nombreuses améliorations à faire», a estimé le sénateur centriste.

Huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, ont été dérobés en quelques minutes le 19 octobre au musée du Louvre, l'un des plus célèbres au monde.

Pour faire la lumière sur ce cambriolage, la commission de la Culture du Sénat a interrogé la présidente du musée, Laurence des Cars, pendant plus de deux heures le 22 octobre.

Celle-ci a reconnu des failles dans le système de vidéosurveillance de l'extérieur du Louvre: «nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs». Elle a par ailleurs fait état «d'importants soucis dans l'implantation des postes de sécurité au sein du musée qui sont vieillissants».

La délégation de sénateurs a «vu un PC de site et le PC central» et s'est rendue dans la galerie d'Apollon, où s'est déroulé le vol, a expliqué son président à la presse.

Cambriolage spectaculaire. Deux hommes en garde à vue pour le vol de bijoux au Louvre

Cambriolage spectaculaireDeux hommes en garde à vue pour le vol de bijoux au Louvre

Plan de sécurisation à 80 millions

«Pour des raisons de confidentialité, nous ne rentrerons pas dans le détail de ce que nous avons vu. Mais nous ressortons de cette visite avec l'intime conviction qu'il est nécessaire maintenant de réaliser dans les plus rapides délais ce schéma directeur de sécurité», un plan de sécurisation du Louvre chiffré à 80 millions d'euros en cours de déploiement, a-t-il ajouté.

Peu après l'ouverture de l'établissement le 19 octobre, les cambrioleurs avaient installé un camion-élévateur au pied du musée, situé dans le centre de la capitale française, et deux hommes s'étaient hissés avec une nacelle jusqu'à la galerie abritant les bijoux.

Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines, ils étaient repartis à bord de deux puissants scooters. Deux suspects ont depuis été interpellés mais les bijoux restent introuvables.

Vol de bijoux au Louvre,deux suspects en garde à vue.

Vol de bijoux au Louvre,deux suspects en garde à vue.

Une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, deux hommes soupçonnés d'avoir fait partie du commando ont été placés en garde à vue mais les bijoux restent toujours introuvables.

27.10.2025

