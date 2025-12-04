Une tradition bien vivanteEt vous, qu'y a-t-il dans votre sac de Saint-Nicolas?
4.12.2025 - 07:18
La tradition de la Saint-Nicolas reste bien ancrée dans la population suisse. Huit personnes interrogées sur 10 l'ont déjà fêtée, surtout en Suisse alémanique (86%), indique mardi un sondage de l'institut YouGov. La tradition est moins répandue en Suisse romande (62%)
04.12.2025, 07:18
04.12.2025, 09:42
Le contact personnel avec Saint-Nicolas est un élément marquant de la fête. 38% des Suisses ont déjà reçu la visite du personnage à domicile, et ils sont 40% à lui avoir rendu visite à l'extérieur, par exemple dans une maison de Saint-Nicolas en forêt.
8% de femmes ont endossé le rôle
Mais 13% ont aussi fait la fête sans Saint-Nicolas. 18% des personnes interrogées ont déjà joué elles-mêmes le rôle du saint, que ce soit en privé (12%), dans le cadre d'une association de Saint-Nicolas (4%) ou à d'autres occasions (2%).
Les hommes sont plus nombreux à endosser ce rôle (28%), mais 8% des femmes ont également déjà enfilé le manteau rouge. Dans la plupart des cas, Saint-Nicolas apporte un sac le 6 décembre. Si la journée est fêtée par une visite, neuf enfants et adultes sur dix reçoivent un sac.
Mandarines, noix, chocolat...
Son contenu suit une tradition claire: les mandarines (87%), les noix (80%) et le chocolat (77%) font partie des cadeaux les plus fréquents depuis plus de 70 ans. Le pain d'épices et le Tirggel – une sorte de biscuit – sont présents dans 70% des sacs.
Parallèlement, la comparaison dans le temps révèle des changements: les biscuits (44%) ainsi que les chewing-gums et les bonbons (22%) ont gagné en importance au cours des dernières décennies. Alors qu'avant 1980, seuls 4% des sacs contenaient des chewing-gums ou des bonbons, ils sont 27% depuis 2016.
Il en va de même pour les biscuits, qui garnissent la moitié des sacs de Saint-Nicolas depuis 2016, contre un quart auparavant. La part de chocolat n'a en revanche pas connu d'augmentation significative au fil des décennies. Les quantités n'ont pas non plus beaucoup changé: environ deux tiers des sacs de Saint-Nicolas contiennent du chocolat.
