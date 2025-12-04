  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une tradition bien vivante Et vous, qu'y a-t-il dans votre sac de Saint-Nicolas?

ATS

4.12.2025 - 07:18

La tradition de la Saint-Nicolas reste bien ancrée dans la population suisse. Huit personnes interrogées sur 10 l'ont déjà fêtée, surtout en Suisse alémanique (86%), indique mardi un sondage de l'institut YouGov. La tradition est moins répandue en Suisse romande (62%)

A Fribourg, la Saint-Ncolas attire des milliers de personnes durant trois jours.
A Fribourg, la Saint-Ncolas attire des milliers de personnes durant trois jours.
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 07:18

04.12.2025, 09:42

Le contact personnel avec Saint-Nicolas est un élément marquant de la fête. 38% des Suisses ont déjà reçu la visite du personnage à domicile, et ils sont 40% à lui avoir rendu visite à l'extérieur, par exemple dans une maison de Saint-Nicolas en forêt.

8% de femmes ont endossé le rôle

Mais 13% ont aussi fait la fête sans Saint-Nicolas. 18% des personnes interrogées ont déjà joué elles-mêmes le rôle du saint, que ce soit en privé (12%), dans le cadre d'une association de Saint-Nicolas (4%) ou à d'autres occasions (2%).

Les hommes sont plus nombreux à endosser ce rôle (28%), mais 8% des femmes ont également déjà enfilé le manteau rouge. Dans la plupart des cas, Saint-Nicolas apporte un sac le 6 décembre. Si la journée est fêtée par une visite, neuf enfants et adultes sur dix reçoivent un sac.

Mandarines, noix, chocolat...

Son contenu suit une tradition claire: les mandarines (87%), les noix (80%) et le chocolat (77%) font partie des cadeaux les plus fréquents depuis plus de 70 ans. Le pain d'épices et le Tirggel – une sorte de biscuit – sont présents dans 70% des sacs.

Parallèlement, la comparaison dans le temps révèle des changements: les biscuits (44%) ainsi que les chewing-gums et les bonbons (22%) ont gagné en importance au cours des dernières décennies. Alors qu'avant 1980, seuls 4% des sacs contenaient des chewing-gums ou des bonbons, ils sont 27% depuis 2016.

Il en va de même pour les biscuits, qui garnissent la moitié des sacs de Saint-Nicolas depuis 2016, contre un quart auparavant. La part de chocolat n'a en revanche pas connu d'augmentation significative au fil des décennies. Les quantités n'ont pas non plus beaucoup changé: environ deux tiers des sacs de Saint-Nicolas contiennent du chocolat.

Archives 2024

Malgré la pluie, St-Nicolas attire toujours la foule à Fribourg

Malgré la pluie, St-Nicolas attire toujours la foule à Fribourg

Près de 25'000 personnes ont acclamé, malgré le froid, Saint Nicolas et son cortège samedi à Fribourg. L'événement a été retransmis sur un écran géant, place de l'Hôtel de Ville, pour ceux qui n'ont pas pu se frayer un chemin jusqu'à la cathédrale. Du haut de sa terrasse, l'évêque de Myre, alias Saint Nicolas, a tenu son discours toujours très attendu et piquant, relève la Ville de Fribourg samedi dans un communiqué.

07.12.2024

Les plus lus

Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
Clap de fin pour GiFi en Suisse, l'incertitude règne chez les employés
La Niña pourrait bien venir rafraîchir les prochains mois
Sale année pour Eddy Mitchell, 82 ans: «J'ai eu peur»
Liverpool évite le pire contre Sunderland et Granit Xhaka
Aux abonnés absents, le maire vivait à Tahiti avec ses indemnités