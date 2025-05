«Cette thérapeute a failli me gâcher la vie» - L'essor d'un marché dangereux

Ils se présentent comme «psy-coach», «psy-conseil» ou «psycho-praticien»: des thérapeutes autoproclamés envahissent le secteur de la santé mentale, profitant d'une demande croissante et d'un manque de régulation, avec des risques importants de dérives.

La santé mentale est devenue un marché en pleine expansion avec un large recours à des praticiens ou coachs adeptes de pratiques psychothérapeutiques non maîtrisées, pouvant causer des dommages psychologiques graves. (image d'illustration) Imago

Keystone-SDA ATS

«Cette thérapeute a failli me gâcher la vie», juge aujourd'hui Marie (prénom d'emprunt). Souffrant de blocages psychologiques affectant sa sexualité, la jeune femme de 25 ans est dirigée par sa kinésithérapeute vers une praticienne qui «aide les femmes à se réapproprier leur corps».

Celle-ci, sophrologue, pratique l'hypnose. Pendant la deuxième séance, Marie a un flash: elle a deux ans et son grand-père semble lui faire des attouchements. «J'étais complètement bouleversée. Je lui demande ce que cela veut dire et elle me répond: 'Vous avez été victime d'inceste. Il n'y a aucun doute'».

Après une autre séance durant laquelle cette sophrologue lui prête «des dons de médium», Marie coupe les ponts et reste seule «avec ce diagnostic».

Faux souvenirs

Huit mois plus tard, totalement perdue, elle consulte une psychologue. «Tout de suite, elle s'énerve et me dit: 'L'hypnose n'est pas une vraie science! Votre cerveau peut vous envoyer de faux souvenirs. Il faut faire très attention'».

Après un suivi approfondi, Marie pense désormais avoir été victime d'un faux souvenir induit. Notion complexe, les faux souvenirs induits sont une conséquence de thérapies «qui peuvent être inadaptées ou véritablement déviantes», alerte dans son dernier rapport d'activité la mission interministérielle française de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), qui a reçu plusieurs signalements similaires ces dernières années.

«Je lui en veux beaucoup. Elle aurait dû me mettre en garde», lâche Marie.

La mission interministérielle française rapporte ainsi des «préoccupations croissantes dans le domaine peu régulé» de la santé mentale. Selon l'organisme, la santé mentale est devenue «un marché en pleine expansion avec un large recours à des praticiens ou coachs adeptes de pratiques psychothérapeutiques non maîtrisées, pouvant causer des dommages psychologiques graves».

Autisme, schizophrénie, bipolarité

Grande cause nationale française 2025, la santé mentale est devenue un eldorado pour les pseudosciences depuis la pandémie de Covid-19. «Sur les réseaux professionnels ou de divertissements, énormément de personnes prétendent pouvoir soigner des problèmes de santé mentale en proposant des traitements comme des psychothérapies structurées, sans avoir aucune formation», s'inquiète Mickaël Worms-Ehrminger, docteur en santé publique, spécialisé dans les troubles mentaux.

Certains affirment guérir les troubles anxieux et les troubles de l'attention, quand d'autres s'attaquent à l'autisme, la schizophrénie ou la bipolarité.

La mission interministérielle observe ainsi «un doublement des signalements reçus depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'autisme», autour de propositions alternatives de prise en charge, via «des compléments alimentaires, du cannabis ou des protocoles de chélation», qui prétend «détoxifier» le corps en extrayant des métaux lourds de l'organisme, détaille à l'AFP le chef de l'organisme, Donatien Le Vaillant.

La santé et le bien-être font l'objet du plus grand nombre de signalements reçus par la MIVILUDES entre 2022 et 2024 (37%), et concernent dans 80% des cas des non-professionnels de santé.

Accompagnement à 3900 euros

«Sur Instagram, des 'coaches TDAH' proposent des accompagnements pour aider des jeunes à vivre avec leur trouble de l'attention et les poussent à se détourner des solutions médicamenteuses», signale M. Worms-Ehrminger.

Plus récemment, un nouveau modèle d'affaires s'est créé autour du burn-out maternel, ciblant les jeunes mères épuisées. La MIVILUDES rapporte le cas d'une «pseudo-coach» qui hameçonne les mères «fragiles et dépressives» qu'elle diagnostique «hypersensibles», avant de leur proposer un accompagnement en ligne pour 3900 euros.

Ces thérapeutes autoproclamés prospèrent grâce au manque de régulation autour des titres reconnus par l'État: seuls les titres de psychologue, psychiatre et psychothérapeute sont protégés.

«On peut se dire 'psy-coach', 'psy-conseil' [...] Cela ne tombe pas sous le coup de la loi, mais crée beaucoup de confusions», estime M. Le Vaillant.

Source de confusion supplémentaire: certains thérapeutes autoproclamés côtoient des professionnels de santé en s'installant dans des maisons médicales «où les véritables soignants sont en nombre insuffisant», remarque la MIVILUDES.

«Il faut se défaire de l'image folklorique du gourou», plaide Catherine Katz, ex-magistrate et présidente de l'union nationale de défense des familles et de l'individu victimes de sectes: le «gourou» d'aujourd'hui a «une plaque dorée», une «imagination sans limites» et peut se prétendre «dentosophe», un promoteur d'une «autoguérison» liant la santé de la bouche à celle du corps.