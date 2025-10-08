  1. Clients Privés
«Que Dieu veille sur toi...» La santé d’une légende américaine de la musique inquiète

Gregoire Galley

8.10.2025

Une semaine après l'annonce du report de plusieurs concerts de Dolly Parton pour raisons de santé, sa sœur a demandé mardi aux fans de la légende américaine de la musique country de prier pour elle.

Agée de 79 ans, Dolly Parton vient d'annuler six concerts qu'elle devait donner en décembre à Las Vegas.
Agée de 79 ans, Dolly Parton vient d'annuler six concerts qu'elle devait donner en décembre à Las Vegas.
IMAGO/USA TODAY Network

Agence France-Presse

08.10.2025, 10:04

«Je crois vraiment au pouvoir de la prière et j'ai été amenée à demander à tous ceux qui l'aiment dans le monde d'être des guerriers de la prière et de prier avec moi», a déclaré Freida Parton sur les réseaux sociaux, confiant avoir «passé toute la nuit à prier pour (s)a sœur».

«Elle est forte, elle est aimée, et avec toutes les prières qui lui sont dédiées, je sais dans mon cœur qu'elle ira bien. Que Dieu veille sur toi. (...) Nous t'aimons tous !».

Face à l'émotion suscitée par son message, que certains fans ont interprété comme le signe d'un décès imminent de la star, Freida Parton a précisé plus tard sur Facebook qu'elle n'avait «pas l'intention de faire peur à quiconque ou de rendre cela si sérieux en demandant des prières pour Dolly».

«Elle n'est pas en grande forme et j'ai simplement demandé des prières parce que je crois tellement au pouvoir de la prière», a-t-elle expliqué. «Ce n'était rien de plus qu'une petite soeur demandant des prières pour sa grande soeur. Merci à tous de l'avoir soutenue. Votre amour fait vraiment la différence», a ajouté Freida Parton.

Agée de 79 ans, l'interprète de «Jolene» vient d'annuler six concerts qu'elle devait donner en décembre à Las Vegas, en les reportant à septembre 2026. L'artiste a invoqué des «problèmes de santé», sans en dévoiler la nature. Ce qui ne l'a pas empêché de conserver son humour.

Message sur Instagram. Dolly Parton perd son mari après plus de 60 ans de vie commune

Message sur InstagramDolly Parton perd son mari après plus de 60 ans de vie commune

«Quelques interventions»

«Il doit être temps pour ma révision des 100.000 miles, bien que ce ne soit pas le voyage habituel chez mon chirurgien esthétique!», a-t-elle plaisanté la semaine dernière sur les réseaux, en expliquant devoir subir «quelques interventions» médicales. La chanteuse se voulait alors rassurante. «Ne craignez pas que je quitte le métier parce que Dieu ne m'a rien dit à ce sujet pour l'instant».

Selon plusieurs médias américains, l'artiste a également annulé sa participation à la cérémonie des Oscars d'honneur, où elle devait chanter le 17 novembre.

Dolly Parton est devenue une immense star dans les années 1970, avec des singles comme «Coat of Many Colors», suivis de succès tels que «I Will Always Love You», repris par Whitney Houston, et «9 to 5.»

