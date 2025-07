La scène du festival Tomorrowland est en proie aux flammes

Le festival Tomorrowland devait débuter vendredi à Boom, en Belgique. Pendant les préparatifs, un important incendie s'est déclaré : La scène principale est en proie aux flammes.

La scène principale du festival Tomorrowland est en feu. La police est sur place avec de nombreuses forces d'intervention. Bild: X/El Financiero

Jan-Niklas Jäger

Le festival Tomorrowland à Boom est l'un des plus grands repères pour les fans de musique électronique. 400 000 personnes ont visité le festival l'année dernière, et cette année, de grands noms comme David Guetta, Robin Schulz et Deadmau5 étaient attendus.

Mais deux jours avant le début prévu du festival belge, il n'est pas certain qu'il puisse avoir lieu : Un gigantesque incendie s'est déclaré pendant les préparatifs. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent que la scène principale a été presque entièrement touchée par le feu.

🚨BREAKING: Massive blaze engulfed the main stage at Tomorrowland festival in Belgium, set to begin this Friday. pic.twitter.com/TWgMXUi02x — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 16, 2025

Un grand nombre de policiers et de pompiers sur place

Les organisateurs de Tomorrowland ont confirmé l'incendie. Les équipes de secours sont sur place". Notre première priorité est maintenant la sécurité", a déclaré la porte-parole du festival Debby Wilmsen, citée par le journal néerlandais Telegraaf.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Les riverains ont été priés de fermer toutes les fenêtres et les portes. La police a déployé un important dispositif sur place et surveille l'incendie depuis les airs à l'aide de drones. Les pompiers tentent d'éviter que les flammes ne se propagent à la végétation derrière la scène ainsi qu'à une tente du festival située à proximité immédiate.

L'incendie infernal du festival Tomorrowland en Belgique rappelle le grand incendie du festival de musique de Barcelone en 2017.

Edition maintenue

Dans un post Instagram, les organisateurs ont annoncé qu'aucun blessé est à signaler. Malgré cet événement regrettable, l’organisation du festival confirme que DreamVille, le camping officiel du festival, ouvrira comme prévu ce jeudi 17 juillet, prêt à accueillir les festivaliers. De plus, toutes les activités du Global Journey à Bruxelles et Anvers sont maintenues.

Les équipes de Tomorrowland travaillent activement à des solutions pour assurer le bon déroulement du festival ce week-end.