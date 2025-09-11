  1. Clients Privés
Fraude La sentence concernant un ex-employé de l'OFROU est connue

ATS

11.9.2025 - 14:51

L'ex-employé de l'Office fédéral des routes écope d'une peine de 21 mois avec sursis dans le procès de la fraude à la taxe CO2. Le Tribunal pénal fédéral a prononcé jeudi des sanctions de 24 et 22 mois, également avec sursis, contre les deux importateurs d'automobiles.

Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict dans le procès de la fraude à la taxe CO2. (archives)
ATS
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 14:51

11.09.2025, 15:38

Outre la corruption, le tribunal a retenu des faux dans les titres répétés, l'escroquerie en matière de prestations et l'obtention de constatations fausses. Les trois accusés doivent répondre solidairement du dommage causé à la Confédération, soit 9 millions de francs. Ces condamnations ne sont pas définitives et peuvent être attaquées devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

Les peines prononcées sont supérieures aux réquisitions du Ministère public de la Confédération (MPC). Celui-ci demandait 19 mois contre le collaborateur de l'Office fédéral des routes, 21 mois contre l'un des administrateurs de la société d'importation d'automobiles et 19 mois contre son fils. En début d'audience, le Parquet avait déploré que l'affaire soit traitée par un juge unique, qui peut infliger des peines de 2 ans au maximum.

La défense plaidait la clémence

La défense avait plaidé la clémence mercredi. L'avocat de l'ex-fonctionnaire proposait une peine maximale de 8 mois avec sursis, assortie de jours-amendes. Il soulignait que son client avait admis les faits, qu'il menait une existence paisible et regrettait cette «folie». Une sanction plus sévère mettrait en péril sa réinsertion.

De son côté, le défenseur de l'un des importateurs, le père en l'espèce, demandait que soit prononcée une peine pécuniaire de 50 jours-amendes à 200 francs, avec sursis. Selon lui, son client aurait agi à l'initiative de l'ex-fonctionnaire. Une affirmation contestée par l'intéressé.

Fraudes sur les émissions de CO2

Enfin, un acquittement pur et simple était réclamé pour son fils. Son avocat affirmait que son client n'était pas au courant de l'arrangement conclu par son père et ne connaissait pas la finalité des sommes remises à leur complice à l'OFROU.

Entre octobre 2014 et septembre 2017, l'ancien fonctionnaire a inscrit des valeurs erronées d'émissions de CO2 dans les systèmes de l'OFROU afin de réduire les taxes dues par les importateurs. En échange de ses services, ces derniers lui ont offert une voiture d'une valeur de 15'700 francs et remis une prime mensuelle de 2'000 francs par mois. Les falsifications ont porté sur 2'234 véhicules. (arrêt SK.2025.9 du 11 septembre 2025)

