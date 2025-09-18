  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ma fille n'est pas morte de faim» Plongée dans la seule banque de lait maternel du Kenya

ATS

18.9.2025 - 08:31

Entourée d'incubateurs, un tube rouge inséré dans son nez minuscule, Grace-Ella, quatre jours, est nourrie au lait maternel venant d'autres femmes que sa maman à la maternité Pumwani de Nairobi, la seule à proposer cette aide vitale aux nourrissons prématurés au Kenya.

Margaret Adhiambo, 28 ans, qui a accouché prématurément, nourrit sa fille dans une couveuse pour bébés nés avant terme à la maternité Pumwani de Nairobi, le 4 septembre 2025. La fille d'Adhiambo fait partie des huit bébés prématurés nourris avec du lait maternel donné à la seule banque de lait humain du Kenya, située à l'hôpital Pumwani, où les mères allaitantes ayant un surplus de lait font don de leur lait à la banque afin qu'il soit contrôlé et conservé pour être administré par sonde aux bébés prématurés qui ne peuvent pas être allaités de manière indépendante. AFP
Margaret Adhiambo, 28 ans, qui a accouché prématurément, nourrit sa fille dans une couveuse pour bébés nés avant terme à la maternité Pumwani de Nairobi, le 4 septembre 2025. La fille d'Adhiambo fait partie des huit bébés prématurés nourris avec du lait maternel donné à la seule banque de lait humain du Kenya, située à l'hôpital Pumwani, où les mères allaitantes ayant un surplus de lait font don de leur lait à la banque afin qu'il soit contrôlé et conservé pour être administré par sonde aux bébés prématurés qui ne peuvent pas être allaités de manière indépendante. AFP
AFP

Keystone-SDA

18.09.2025, 08:31

Dans ce pays d'Afrique de l'Est, environ 134'000 bébés naissent prématurément chaque année, selon les chiffres officiels, tandis que les complications qui en résultent sont la principale cause de décès néonataux.

Les mères qui accouchent bien avant terme sont souvent incapables de produire du lait maternel. Elles doivent recourir à des substituts en poudre qui peuvent être moins nutritifs et augmentent le risque d'infection, surtout si l'eau à laquelle ils sont mélangés est contaminée.

La banque de lait maternel kényane, créée en 2019 avec le soutien de l'ONG PATH et de fonds britanniques, permet à des bébés comme Grace-Ella de bénéficier de la générosité d'autrui.

«C'était vraiment passionnant», se réjouit sa mère Margaret Adhiambo, qui n'avait jamais entendu parler de cette solution avant d'accoucher à 30 semaines. Et concède avoir d'abord été sceptique.

«Cela me donnait un sentiment de culpabilité, comme si je ne pouvais pas donner mon propre lait maternel à ma fille», explique-t-elle. Mais finalement «cela m'a aidée, car (elle) n'est pas morte de faim.»

«C'est bien d'aider»

La maternité de Pumwani est la seule à proposer ce service au Kenya, qui est aussi rare sur le reste de continent, alors que l'Afrique subsaharienne enregistre 43% des décès néonataux dans le monde. Elle représente pourtant moins de 16% de la population globale, selon des estimations de la Banque mondiale.

Les bébés en sous-poids sont confrontés à de nombreux risques sanitaires, et le lait maternel peut faire pencher la balance en leur faveur.

«Lorsque nous les nourrissons au lait maternel, nous constatons qu'ils grandissent plus vite que les bébés nourris au lait artificiel», explique à l'AFP Muthoni Ogola, médecin responsable du programme.

Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que moins de la moitié des nouveaux-nés dans le monde sont exclusivement allaités.

L'un des principaux avantages du lait maternel réside dans les anticorps transmis au nourrisson, pointe Hannah Wangeci Maina, infirmière à Pumwani, assumant avec énergie la supervision d'une maternité accueillant au moins 90 mères. «Nous avons généralement beaucoup de mères qui font la queue pour recevoir du lait maternel», observe-t-elle.

Lors d'une récente visite de l'AFP, elle accompagnait Esther Wanjiru, 22 ans, dans sa démarche de don. Mère pour la première fois, celle-ci a subi un dépistage de maladies infectieuses, dont le VIH et l'hépatite, avant de s'asseoir pour tirer son lait.

«C'est bien d'aider», se réjouit la nouvelle maman à l'AFP pendant la procédure. «C'est un peu comme un massage», ajoute-t-elle avec un sourire timide. Son lait a ensuite été testé, avant et après pasteurisation, puis congelé. Il pourra être conservé jusqu'à 12 mois.

Financement

Pour l'équipe de l'hôpital, il est cependant frustrant de ne disposer de suffisamment d'équipement pour fournir du lait aux enfants hospitalisés entre ses murs, ainsi que de dons occasionnels à deux autres hôpitaux.

La banque de lait maternel reste une option beaucoup moins chère que le lait en poudre, mais l'équipement est coûteux, explique Christine Kiteshuo, directrice générale de l'hôpital.

«Certains de ces équipements ne sont disponibles qu'en Europe (ou) aux États-Unis. Il nous est donc difficile de nous en procurer», souligne-t-elle.

L'hôpital aimerait aider plus de mères s'il avait plus de moyens, notamment celles vivant dans des quartiers informels sans réfrigérateur, ni eau courante propre.

«C'est l'un des défis auxquels nous faisons face actuellement. Nous ne pouvons pas aider les mères en dehors de l'établissement», regrette Mme Kiteshuo.

Les plus lus

Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»
Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
Oeufs de caille et compliments – «L'un des plus grands honneurs de ma vie»
Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé
L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Kirk!
Zurich, chef-lieu du Tessin? Une carte de la Suisse complètement surréaliste