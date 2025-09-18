Entourée d'incubateurs, un tube rouge inséré dans son nez minuscule, Grace-Ella, quatre jours, est nourrie au lait maternel venant d'autres femmes que sa maman à la maternité Pumwani de Nairobi, la seule à proposer cette aide vitale aux nourrissons prématurés au Kenya.

Margaret Adhiambo, 28 ans, qui a accouché prématurément, nourrit sa fille dans une couveuse pour bébés nés avant terme à la maternité Pumwani de Nairobi, le 4 septembre 2025. La fille d'Adhiambo fait partie des huit bébés prématurés nourris avec du lait maternel donné à la seule banque de lait humain du Kenya, située à l'hôpital Pumwani, où les mères allaitantes ayant un surplus de lait font don de leur lait à la banque afin qu'il soit contrôlé et conservé pour être administré par sonde aux bébés prématurés qui ne peuvent pas être allaités de manière indépendante. AFP AFP

Dans ce pays d'Afrique de l'Est, environ 134'000 bébés naissent prématurément chaque année, selon les chiffres officiels, tandis que les complications qui en résultent sont la principale cause de décès néonataux.

Les mères qui accouchent bien avant terme sont souvent incapables de produire du lait maternel. Elles doivent recourir à des substituts en poudre qui peuvent être moins nutritifs et augmentent le risque d'infection, surtout si l'eau à laquelle ils sont mélangés est contaminée.

La banque de lait maternel kényane, créée en 2019 avec le soutien de l'ONG PATH et de fonds britanniques, permet à des bébés comme Grace-Ella de bénéficier de la générosité d'autrui.

«C'était vraiment passionnant», se réjouit sa mère Margaret Adhiambo, qui n'avait jamais entendu parler de cette solution avant d'accoucher à 30 semaines. Et concède avoir d'abord été sceptique.

«Cela me donnait un sentiment de culpabilité, comme si je ne pouvais pas donner mon propre lait maternel à ma fille», explique-t-elle. Mais finalement «cela m'a aidée, car (elle) n'est pas morte de faim.»

«C'est bien d'aider»

La maternité de Pumwani est la seule à proposer ce service au Kenya, qui est aussi rare sur le reste de continent, alors que l'Afrique subsaharienne enregistre 43% des décès néonataux dans le monde. Elle représente pourtant moins de 16% de la population globale, selon des estimations de la Banque mondiale.

Les bébés en sous-poids sont confrontés à de nombreux risques sanitaires, et le lait maternel peut faire pencher la balance en leur faveur.

«Lorsque nous les nourrissons au lait maternel, nous constatons qu'ils grandissent plus vite que les bébés nourris au lait artificiel», explique à l'AFP Muthoni Ogola, médecin responsable du programme.

Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que moins de la moitié des nouveaux-nés dans le monde sont exclusivement allaités.

L'un des principaux avantages du lait maternel réside dans les anticorps transmis au nourrisson, pointe Hannah Wangeci Maina, infirmière à Pumwani, assumant avec énergie la supervision d'une maternité accueillant au moins 90 mères. «Nous avons généralement beaucoup de mères qui font la queue pour recevoir du lait maternel», observe-t-elle.

Lors d'une récente visite de l'AFP, elle accompagnait Esther Wanjiru, 22 ans, dans sa démarche de don. Mère pour la première fois, celle-ci a subi un dépistage de maladies infectieuses, dont le VIH et l'hépatite, avant de s'asseoir pour tirer son lait.

«C'est bien d'aider», se réjouit la nouvelle maman à l'AFP pendant la procédure. «C'est un peu comme un massage», ajoute-t-elle avec un sourire timide. Son lait a ensuite été testé, avant et après pasteurisation, puis congelé. Il pourra être conservé jusqu'à 12 mois.

Financement

Pour l'équipe de l'hôpital, il est cependant frustrant de ne disposer de suffisamment d'équipement pour fournir du lait aux enfants hospitalisés entre ses murs, ainsi que de dons occasionnels à deux autres hôpitaux.

La banque de lait maternel reste une option beaucoup moins chère que le lait en poudre, mais l'équipement est coûteux, explique Christine Kiteshuo, directrice générale de l'hôpital.

«Certains de ces équipements ne sont disponibles qu'en Europe (ou) aux États-Unis. Il nous est donc difficile de nous en procurer», souligne-t-elle.

L'hôpital aimerait aider plus de mères s'il avait plus de moyens, notamment celles vivant dans des quartiers informels sans réfrigérateur, ni eau courante propre.

«C'est l'un des défis auxquels nous faisons face actuellement. Nous ne pouvons pas aider les mères en dehors de l'établissement», regrette Mme Kiteshuo.