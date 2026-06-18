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Renchérissement «La situation est devenue intenable» - Le prix des iPhone va exploser !

ATS

18.6.2026 - 04:18

L'essor de l'intelligence artificielle (IA), qui a fait s'envoler le coût des puces mémoire, va contraindre Apple à augmenter le prix de ses produits, a prévenu son directeur général Tim Cook, dans un entretien au Wall Street Journal publié mercredi.

Le prix des Iphone va augementer en raison du boom de l'IA, selon le patron d'Apple.
Le prix des Iphone va augementer en raison du boom de l'IA, selon le patron d'Apple.
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 04:18

18.06.2026, 06:57

«Malheureusement, des hausses de prix sont inévitables», a déclaré le patron du géant technologique américain, ajoutant que la firme avait tenté de «préserver» ses clients mais que «la situation est devenue intenable».

Le dirigeant n'a précisé ni le calendrier, ni l'ampleur de ces hausses, ni les appareils concernés. Le prochain grand lancement d'Apple est attendu en septembre avec la gamme iPhone 18, qui pourrait comprendre un modèle pliant.

«Il y a moins d'offre au moment où les consommateurs veulent des appareils, et les fabricants de mémoire répercutent d'énormes hausses de prix», a affirmé M. Cook.

Pour préserver sa marge brute, proche de 50%, Apple aurait besoin d'ajouter environ 270 dollars au prix du prochain iPhone Pro, a calculé le cabinet TechInsights cité par le Wall Street Journal.

Interrogé fin avril lors de la présentation des résultats trimestriels d'Apple, le dirigeant était resté évasif: «nous étudierons différentes options, face à la hausse des coûts de la mémoire», «je préfère vraiment m'en tenir là pour l'instant».

Le même jour, la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, avait dit s'attendre à un impact de 25 milliards de dollars lié à la hausse des prix des composants.

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«C'est une crue centennale»

La construction accélérée des centres de données a fait flamber le coût des puces de mémoire vive (DRAM) et de stockage (NAND), deux composants des serveurs sur lesquels tournent les modèles d'IA générative.

Ces composants, présents dans quasiment tous les appareils électroniques, enchaînent des hausses trimestrielles de 50% à plus de 90% depuis fin 2025, selon les cabinets spécialisés TrendForce et Counterpoint Research, qui n'entrevoient pas de détente avant 2027.

Tim Cook, qui a travaillé dans la chaîne d'approvisionnement de l'électronique, d'abord chez IBM puis Compaq avant Apple, a affirmé n'avoir jamais connu pareille envolée des prix. «C'est une crue centennale», a-t-il résumé. «Je n'ai jamais rien vu de tel, dans aucun domaine, en plus de quarante ans.»

Le renchérissement, inédit, touche tous les composants, «que vous vouliez une pièce à un dollar ou à 10'000», avec une hausse d'un facteur deux à dix selon les cas, a raconté, sous couvert d'anonymat, un haut dirigeant de la Silicon Valley rencontré mi-juin par l'AFP.

Assurant avoir choisi de réduire ses propres marges, ce vétéran du secteur accuse certains concurrents de «profiter» de la pénurie pour renégocier à la hausse des commandes déjà signées.

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