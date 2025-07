Plusieurs ruisseaux sont sortis de leur lit samedi à la suite de fortes pluies dans le canton de Glaris. Dimanche, la situation restait provisoirement tendue, a indiqué la police cantonale.

Certaines rivières sont sorties de leur lit à cause des précipitations se sont abattues samedi soir. (Photo d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

A cause des précipitations, des rivières ont débordé, de l'eau s'est infiltrée dans des caves et des garages souterrains. Enfin, une coulée de boue a aussi rendu la route du Klöntal impraticable.

Au cours des dernières 48 heures, il est tombé entre 50 et 70 millimètres de pluie le long des Préalpes au centre-est de la Suisse, a déclaré dimanche matin un porte-parole du service météorologique Meteonews à Keystone-ATS. A certains endroits, on a enregistré jusqu'à 80 millimètres, comme à Weesen (SG), non loin de la frontière glaronnaise, au bord du Walensee.

En soirée samedi, le canton d'Argovie a également été touché par de fortes pluies. Sur le Bözberg, il est tombé 83,1 millimètres en l'espace d'une heure. Selon Meteonews, il s'agit de l'une des plus fortes valeurs horaires mesurées à ce jour au nord des Alpes.