Le gouvernement slovaque a approuvé mercredi l'abattage de 350 ours en estimant qu'ils représentent un danger pour l'Homme, une décision jugée illégale par les défenseurs de l'environnement et contraire à une directive européenne.

Le gouvernement de Robert Fico a déclaré l'état d'urgence dans la plupart des districts slovaques en raison de la présence «indésirable» d'ours. Gerard LACZ Images

Cette décision fait suite à plusieurs attaques d'ours sur des personnes, dont la découverte des restes d'un homme dans le centre de la Slovaquie, probablement tué par un ours dimanche.

«Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où les gens ont peur d'aller dans les bois», a déclaré le Premier ministre Robert Fico à la presse.

Le gouvernement de M. Fico a également déclaré l'état d'urgence dans la plupart des districts slovaques en raison de la présence «indésirable» d'ours.

Le Parlement slovaque a déjà assoupli les règles relatives à l'abattage des ours en mai 2024, en autorisant des dérogations à l'interdiction dans plusieurs districts. Mais le pays doit respecter une directive européenne qui n'autorise l'abattage que des ours qui causent des dommages aux biens ou attaquent des personnes, et seulement s'il n'y a pas d'autre solution.

En 2024, 93 ours au total ont été abattus dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, tandis que 36 sont morts dans des accidents de voiture, selon le quotidien Dennik N.

Cependant, des journalistes du Centre de recherche Jan Kuciak ont fait valoir que les chasseurs n'avaient probablement jamais tué d'ours ayant attaqué des personnes, sur la base d'une étude de 50 cas datant de 2024.

Plus de 1300 ours

Le ministre de l'Environnement, Tomas Taraba, a souligné mercredi qu'il y avait plus de 1300 ours en Slovaquie, et que 800 était un «nombre suffisant», car la population continue de croître.

Mais les défenseurs de l'environnement ont critiqué le gouvernement, affirmant que la décision de mercredi était contraire aux obligations internationales et que le ministère de l'Environnement avait sciemment enfreint la loi. Ils ont appelé le ministère à enseigner plutôt aux gens comment rester en sécurité dans la nature.

«Au lieu de solutions inefficaces, nous devons renforcer la prévention - l'éducation, l'enlèvement des ordures, la réglementation de l'appâtage du gibier ou l'information du public sur les déplacements sûrs dans la nature», a déclaré la Fondation Aevis sur Facebook.

Face à la surpopulation et la hausse des incidents, la Roumanie, qui compte 8000 bêtes, selon des estimations du gouvernement - la plus large population en Europe hors Russie - avait autorisé l'an dernier l'abattage de près de 500 ours, malgré les critiques des défenseurs des animaux et la directive européenne.

De la Scandinavie aux Abruzzes italiens, en passant par les Carpates, l'Europe compte quelque 18'000 ours bruns, principalement en montagne.

Chasse et capture sont bannies ou strictement limitées dans la plupart des pays. Protégés, ces grands prédateurs figurent sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

