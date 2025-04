Un tournant historique s'est produit samedi soir à Treyvaux (FR), où la Société des armaillis de la Gruyère, fondée en 1921, a accueilli ses premières membres féminines.

Marie Charrière, Alexandra Pugin et Elisabeth Oberson sont désormais officiellement reconnues comme membres à part entière, marquant ainsi une avancée significative dans l’histoire de cette institution traditionnellement masculine.

Cet événement s'inscrit dans un contexte de changement progressif, après la possibilité, récemment instaurée, pour les femmes de devenir « filles de chalet », un premier pas vers l’inclusion féminine.

Ce samedi, sous les applaudissements enthousiastes de l’assemblée, ces trois femmes ont fait leur entrée dans l’histoire de la société, un moment symbolique pour le monde agricole de la Gruyère, rapporte La Liberté.

«Nous avons bien d’autres chats à fouetter»

Le président de la société, Nicolas Gremaud, a salué cet avancement avec enthousiasme et pragmatisme. «Nous partageons tous les mêmes passions, joies, soucis et problèmes à l’alpage», a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait qu'il n'y aurait désormais aucune distinction de genre au sein de la société, soulignant que la réalité du travail à l’alpage ne connaît pas de barrières masculines ou féminines. «Nous avons bien d’autres chats à fouetter», a-t-il ajouté, exprimant ainsi la volonté de dépasser toute forme de discrimination et d'encourager une vision unifiée du travail agricole.

Un parcours empreint de sens et d’émotion

Marie Charrière, qui fut la première à poser sa candidature en mai 2024, a pris la parole lors de la cérémonie pour exprimer sa reconnaissance envers ses nouveaux confrères. «Il y a treize ans, j’étais déjà dans cette salle, je recevais mon diplôme de fille de chalet», a rappelé la jeune femme d’Hauteville, émue.

Un souvenir poignant pour cette agricultrice qui, malgré les épreuves personnelles, notamment la perte tragique de sa fille, continue de puiser force et résilience dans sa passion pour l’alpage. «La montagne m’a donné la force de continuer», a-t-elle confié.

Son entrée dans la Société des armaillis de la Gruyère n’est pas seulement un aboutissement personnel, mais aussi un signe de la lente transformation des mentalités au sein du monde agricole. La féminisation des structures agricoles, bien que timide, semble se dessiner progressivement, avec des avancées notables comme celle-ci.

Un changement de mentalité pour les générations futures

Cet événement s’inscrit dans un contexte de plus en plus favorable aux femmes dans le milieu agricole. La relève féminine a également été mise à l’honneur lors de cette soirée, avec dix filles de chalet diplômées, contre neuf garçons. Cette parité naissante témoigne de l’évolution des mentalités au sein des exploitations agricoles, où les femmes sont de plus en plus reconnues pour leur contribution essentielle à la vie rurale.

Malgré des obstacles historiques et des traditions bien ancrées, le changement se fait progressivement sentir, notamment grâce à des initiatives comme celle de Marie Charrière. Son parcours inspire une nouvelle génération d’agricultrices qui, bien que confrontées à des défis spécifiques, font leur place dans ce monde parfois perçu comme exclusivement masculin.

Alors que l’avenir de l’agriculture semble résolument tourné vers une plus grande reconnaissance des femmes, ce changement représente un pas important non seulement pour la société des armaillis, mais aussi pour l’ensemble du milieu agricole en Gruyère, où l'égalité commence enfin à s’imposer comme une valeur partagée par tous.

