  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Radio-télévision La SSR fait appel de la décision de l'AIEP au Tribunal fédéral

ATS

20.9.2025 - 08:33

La SSR fait appel à une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et saisit le Tribunal fédéral. Il s'agit de procès-verbaux de la cellule de crise en allemand pendant la pandémie de Coronavirus, dont la SSR n'a pas rendu compte.

L'affaire concerne la non-publication de procès-verbaux de la cellule de crise en allemand pendant la pandémie de Coronavirus (archives).
L'affaire concerne la non-publication de procès-verbaux de la cellule de crise en allemand pendant la pandémie de Coronavirus (archives).
sda

Keystone-SDA

20.09.2025, 08:33

L'instance de recours AIEP a conclu en avril que la Radio et Télévision suisses alémaniques (SRF) a enfreint le droit des programmes en ne rendant pas compte des protocoles de l'Institut Rovert Koch (RKI). La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) porte désormais l'affaire devant la plus haute instance, a confirmé un porte-parole de la SSR dans la nuit de vendredi à samedi, suite à un article de la «Weltwoche».

«Il s'agit de clarifier de nouvelles questions juridiques concernant la procédure de surveillance des programmes», a indiqué le porte-parole à l'agence de presse Keystone-ATS. Par ailleurs, la SSR ne s'exprime pas sur les procédures en cours.

L'AIEP dénonce un déséquilibre

Un plaignant s'était plaint à l'origine que les procès-verbaux de l'état-major de crise de RKI, publiés par étapes, contenaient des informations importantes sur la gestion de la pandémie de covid. Ils concernent l'intérêt public, en Suisse également.

En première instance, l'AIEP a considéré que la plainte était fondée. L'absence de reportage de la SRF était contraire au droit des programmes. Il y aurait eu un déséquilibre dans le reportage sur le traitement de la pandémie, et la SRF aurait ainsi violé le principe de la diversité.

Les plus lus

Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
«J'ai honte d'être Belge» - Coup de tonnerre en heptathlon !
La TVA devrait être relevée pour la sixième fois
Trump impose des frais de 100'000 dollars par an pour un visa
Genève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants