La SSR fait appel à une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et saisit le Tribunal fédéral. Il s'agit de procès-verbaux de la cellule de crise en allemand pendant la pandémie de Coronavirus, dont la SSR n'a pas rendu compte.

L'affaire concerne la non-publication de procès-verbaux de la cellule de crise en allemand pendant la pandémie de Coronavirus (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'instance de recours AIEP a conclu en avril que la Radio et Télévision suisses alémaniques (SRF) a enfreint le droit des programmes en ne rendant pas compte des protocoles de l'Institut Rovert Koch (RKI). La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) porte désormais l'affaire devant la plus haute instance, a confirmé un porte-parole de la SSR dans la nuit de vendredi à samedi, suite à un article de la «Weltwoche».

«Il s'agit de clarifier de nouvelles questions juridiques concernant la procédure de surveillance des programmes», a indiqué le porte-parole à l'agence de presse Keystone-ATS. Par ailleurs, la SSR ne s'exprime pas sur les procédures en cours.

L'AIEP dénonce un déséquilibre

Un plaignant s'était plaint à l'origine que les procès-verbaux de l'état-major de crise de RKI, publiés par étapes, contenaient des informations importantes sur la gestion de la pandémie de covid. Ils concernent l'intérêt public, en Suisse également.

En première instance, l'AIEP a considéré que la plainte était fondée. L'absence de reportage de la SRF était contraire au droit des programmes. Il y aurait eu un déséquilibre dans le reportage sur le traitement de la pandémie, et la SRF aurait ainsi violé le principe de la diversité.