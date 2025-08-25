  1. Clients Privés
Carnet noir La star de la série Les Soprano, Jerry Adler, décède à 96 ans

Covermedia

25.8.2025 - 10:05

Jerry Adler s'est éteint. L'acteur, particulièrement connu sur le petit écran, s'était lancé tard dans la comédie.

Jerry Adler
Jerry Adler

Covermedia

25.08.2025, 10:05

Jerry Adler, connu pour ses rôles dans les séries Les Soprano et The Good Wife, est décédé à 96 ans.

Le natif de New York « s'est éteint paisiblement dans son sommeil», a déclaré un représentant de la famille à Fox News Digital.

L'acteur a débuté sa carrière sur grand et petit écrans sur le tard, après d'autres expériences professionnelles plus décevantes. « J'arrivais vraiment au crépuscule d'une carrière médiocre», avait-il expliqué au New York Times en 1992.

C'est alors que le directeur de casting de L'Œil public – un ami de longue date de l'une des filles de Jerry Adler – l'a poussé à auditionner pour le rôle d'un chroniqueur de journal dans le film, qui met aussi en vedette Joe Pesci. À partir de là, la carrière du comédien est montée en flèche, avec un rôle dans Bienvenue en Alaska, puis dans Les Soprano dans la peau de Hesh Rabkin, le conseiller de Tony Soprano, pendant six saisons.

« C'était juste censé être un one-shot», a-t-il affirmé à Forward en 2015. « Mais lorsqu'ils ont repris la série, ils ont aimé le personnage et j'ai joué toutes les quatre semaines.»

Jerry Adler a ensuite incarné Howard Lyman dans le drame juridique The Good Wife aux côtés de Julianna Margulies.

Frank J Reilly, un ami de l'acteur, lui a rendu hommage sur X à la suite de l'annonce de sa mort.

« Le grand acteur, mon ami Jerry Adler, est décédé aujourd'hui à l'âge de 96 ans», a-t-il écrit en légende de photos du défunt. « Vous le connaissez pour avoir joué l'un de ses rôles emblématiques. Pas mal pour un type qui n'a commencé à jouer qu'à l'âge de 65 ans.»

