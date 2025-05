À seulement 11 ans, cette star de Netflix est morte dans d'étranges circonstances

L'actrice Millena Brandão, âgée de 11 ans, est décédée après un long calvaire. La justice brésilienne enquête désormais sur d'éventuelles négligences de l'hôpital et des médecins.

La mort tragique de la star de Netflix Millena Brandão ("Sintonia") a provoqué une vague de tristesse dans son pays natal, le Brésil.

Les autorités policières enquêtent actuellement sur les circonstances de sa mort, après que les parents de la jeune star ont entamé des démarches juridiques contre l'hôpital et le personnel médical.

Tout a commencé le 24 avril, lorsque Millena a soudainement souffert de fortes douleurs à la tête et aux jambes. Elle se sentait somnolente, perdait l'appétit et s'est évanouie à plusieurs reprises. Ses parents l'ont emmenée aux urgences, où les médecins ont diagnostiqué la dengue et l'ont renvoyée chez elle.

Mais l'état de Millena s'est rapidement détérioré. Elle souffrait de maux de tête insupportables et ne pouvait plus marcher. Ses parents l'ont à nouveau emmenée à l'hôpital Grajaú de São Paulo. Là, elle a subi 13 crises cardiaques en quelques jours et est tombée dans un coma profond.

L'annonce du décès de Millena Brandão alimente les spéculations. La police mène l'enquête.

Pendant les examens, les médecins ont découvert une «masse inconnue dans le cerveau». Le 2 mai, les parents ont dû prendre la grave décision de débrancher les appareils de maintien en vie après avoir été informés de la mort cérébrale de leur fille.

La mort de Brandão est un mystère

Thys Brandão, la mère de Millena, a fait part de son désespoir au portail d'information «G1»: «Sa mort reste un mystère. Les médecins ne nous ont jamais dit ce qu'elle avait vraiment et de quoi elle est morte». Elle a raconté que Millena avait subi son premier arrêt cardiaque le 29 avril et que son état s'était ensuite rapidement détérioré.

Les médecins avaient découvert une masse de cinq centimètres dans le cerveau de la fillette, mais n'avaient pas pu déterminer s'il s'agissait d'une tumeur, d'un kyste, d'un œdème ou d'un caillot.

Samedi dernier, Thys et Luiz Brandão ont déposé une plainte pour demander l'ouverture d'une enquête sur une éventuelle négligence dans le traitement de leur fille. Millena n'était pas seulement connue pour sa carrière d'actrice, elle était également active sur les médias sociaux, où elle comptait près de 200'000 abonnés sur Instagram.