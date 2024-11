Après les fortes chutes de neige des derniers jours, la Suisse, à quelques exceptions près, est passée de températures glaciales samedi à une douceur printanière dimanche. En 24 heures par exemple, La Brévine (NE) a gagné près de 30 degrés.

De la neige recouvre la rive du lac de Zurich, près de la sculpture « Ganymède » de Hermann Hubacher, le vendredi 22 novembre 2024, à Zurich. KEYSTONE

ATS

Alors que le mercure affichait samedi matin – 17,5 degrés dans le village neuchâtelois surnommé la Sibérie de la Suisse, Météonews a mesuré au même endroit 12,2 degrés dimanche au plus doux de la journée. Sous l'effet du foehn notamment, le redoux a fait monter les températures jusqu'à 17,1 degrés à Genève, 16,1 à Nyon (VD), 15,7 à Delémont ou encore 10,4 à Zurich-Kloten et 6 à Berne.

La veille, selon le service privé Meteonews, les températures les plus froides avaient été enregistrées à Buffalora/Ofenpass en Engadine avec -18,6 degrés, sur le Corvatsch (GR) (-18,1) et sur le Jungfraujoch avec -16,5 degrés. Même dans les endroits épargnés par le gel, il n'a pas fait plus que 2,1 degrés au Bouveret (VS), au bord du lac Léman. Dimanche au Bouveret, il a fait jusqu'à 12,5 degrés.

cz, ats