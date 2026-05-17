La Suisse a raté la finale pour seulement 15 points

La Suisse a manqué de peu la qualification pour la finale du Concours Eurovision de la chanson. Comme le montre le classement publié dimanche, il n'a manqué que 15 points à Veronica Fusaro et à sa chanson «Alice» pour se qualifier. Elle a finalement terminé à la 11e place, derrière Chypre.

La Suissesse Veronica Fusaro a interprété la chanson «Alice» lors des demi-finales de l'Eurovision de la chanson à Vienne (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Selon le site du Concours Eurovision de la chanson, la Suisse a obtenu 108 points lors de la deuxième demi-finale jeudi soir, dont 60 attribués par le public et 48 par le jury. Pour se qualifier pour la finale, il aurait fallu terminer à la 10e place, place occupée par Chypre avec 122 points. Lors de la première demi-finale, le total de points de la Suisse aurait suffi pour décrocher la 8e place.

Une ballade rock risquée

C'est sans doute la chanson qui a été déterminante dans cette élimination. La ballade rock «Alice» se démarquait nettement de nombreuses autres contributions. Veronica Fusaro avait-elle même admis après la demi-finale que c'était une «chanson difficile» pour le concours.

C'est la Bulgarie qui a remporté pour la première fois la compétition cette année à Vienne avec la chanson «Bangaranga» de la musicienne Dara. Elle a obtenu 516 points au total.