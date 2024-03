Un bateau historique de la CGN, le «Simplon», a vécu une nuit en enfer

Une tempête de foehn a touché une partie de la Suisse vendredi, provoquant de violentes rafales. Un bateau historique de la CGN, le «Simplon», amarré à Cully, se retrouve en difficulté et une femme a été blessée dans un camping en Appenzell.

La Suisse balayée par une tempête de foehn, un bateau en difficulté Le «Simplon», un bateau historique de la CGN amarré à Cully (VD), se retrouve dans une situation critique en raison de la tempête de vaudaire sur le lac Léman. Le ponton qui le retient pourrait céder à tout moment, selon la RTS. Des opérations de pompage ont été lancées vendredi soir pour évacuer l'eau à la suite de plusieurs infiltrations. Vers 3h00, la situation était sous contrôle, selon la directrice marketing de la CGN, Caroline Dayen, citée par le 24 Heures. Une évacuation a été évoquée pour samedi matin entre 06h00 et midi. 30.03.2024

ATS

Une pointe de 190 km/h a été enregistrée sur la montagne Gütsch (UR), au-dessus d'Andermatt, selon un communiqué de SRF Meteo publié dans la nuit de vendredi à samedi.

De fortes rafales ont également été mesurées en plaine. Le vent a soufflé à 112 km/h à Meiringen (BE), à 104 km/h à Altenrhein (SG), selon le site meteonews. A cause de la tempête, plusieurs téléphériques ont été arrêtés ou mis en service plus tard, notamment en Suisse centrale au Rigi Scheidegg et au Pilate.

Un bateau historique de la CGN, le «Simplon», amarré à Cully (VD) en raison d'une panne depuis quelques jours, a été balloté dans tous les sens, menaçant de faire céder le ponton. Des pompiers sont intervenus pour installer une barge de calage.

Au moins un blessé

Aux dernières nouvelles, des dégâts ont été relevés sur le ponton et le bateau, mais aucun blessé n'est à déplorer, a précisé à Keystone-ATS Christian Bourquenoud, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Il revenait sur une information du 19h30 de la télévision RTS. Peu avant minuit, l'intervention était toujours en cours.

Eole a fait au moins un blessé. Arraché de son ancrage par une forte rafale, l'avant-toit d'une caravane a été arraché de son ancrage et est tombé sur une femme de 60 ans qui occupait un emplacement voisin au camping de Jakobsbad, en Appenzell (AI). La femme a été moyennement blessée et prise en charge par le service de secours d'Appenzell et la Rega, puis transportée par avion dans un hôpital central, a indiqué la police cantonale en soirée dans un communiqué.

Selon les météorologues, la tempête de foehn se poursuivra jusqu'à lundi. Vendredi et samedi, elle s'étendra jusqu'en plaine. Son pic devrait avoir lieu entre vendredi et samedi midi.

cc, ats