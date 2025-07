La célébration de la fête nationale débute ce jeudi dans de nombreuses communes de Suisse. Durant deux jours, discours, brunch à la ferme, feux d'artifice ou autres spectacles de drones vont se succéder aux quatre coins du pays.

Un lampion pour la Fête nationale suisse est accroché sur le balcon d'un chalet le samedi 12 juillet 2025 a Muehlebach dans la vallée de Conches. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Au total, les membres du Conseil fédéral prononceront une vingtaine de discours durant ces deux jours. Le ministre UDC des transports et des communications Albert Rösti sera le plus prolifique puisqu'il s'exprimera lors de six manifestations différentes, dont la moitié en Suisse romande. Son marathon débutera ce jeudi soir à Bonfol (JU).

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, elle, ne prendra la parole qu'à une occasion. Ce sera vendredi sur la prairie du Grütli. Comme les membres du gouvernement, les présidents de partis nationaux sillonneront le pays pour des discours.

L'appel de la ferme

Comme le veut la tradition, de nombreux Suisses se rendront vendredi à la ferme pour le brunch. Cette année, quelque 270 exploitations de tout le pays ouvrent leurs portes et invitent la population à venir prendre le petit-déjeuner sur leur domaine. Fidèle de l'événement, le ministre de l'économie Guy Parmelin se rendra dans une ferme soleuroise pour l'occasion.

Autre tradition bien établie, le Palais fédéral ouvrira ses portes à Berne vendredi de 08h30 à 16h30. Les présidents des deux Chambres, Maja Riniker et Andrea Caroni, répondront aux questions du public. Et des guides expliqueront le fonctionnement du Parlement.