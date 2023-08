Les pics de chaleur arrivent - La Suisse va suer encore 4 jours

La canicule continue à étouffer la Suisse. Dans plusieurs régions, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) a mesuré des températures supérieures à 35 degrés dimanche après-midi.

Depuis samedi et jusqu'à mercredi inclus, l'ensemble de la Suisse est classé en niveau 3 de danger de canicule en dessous de 800 mètres d'altitude. imago/Reporters

Le mercure a même dépassé les 36 degrés en fin d'après-midi à Sion (VS) (36,2) et à Genève (36,1). A Payerne (VD), Mathod (VD), Evionnaz (VS) et Mühleberg (BE), on a mesuré au même moment 35 degrés ou plus, selon le portail de MétéoSuisse. Samedi déjà, des températures allant jusqu'à 36 degrés avaient été enregistrées en plaine (36,2 à Genève).

Au Tessin – et depuis dimanche également autour du lac Léman – le niveau de danger est de 4 sur 5, ce qui signifie, selon MétéoSuisse, un risque élevé de troubles circulatoires et de malaise physique.

Pics de chaleur attendus en milieu de la semaine

Selon le service météorologique privé Meteonews, les pics de chaleur sont attendus en milieu de la semaine prochaine.

Soleil et chaleur devraient également être au rendez-vous lundi: le service météorologique national prévoit des températures de plus de 20 degrés en plaine dès le début de la matinée et jusqu'à 35 degrés l'après-midi.

Rentrée scolaire et plans canicule

Dans plusieurs cantons, notamment en Suisse romande, la rentrée scolaire aura lieu lundi, soit pendant la vague de chaleur. Plus de 35 degrés sont attendus à Genève, 34 à Lausanne et Neuchâtel.

A Neuchâtel, quelque 20'000 élèves ont déjà regagné leurs salles de classe le 14 août. Le Service de l'enseignement obligatoire du canton propose à ses établissements une série de mesures d'adaptation à la canicule. Il n'est toutefois pas envisagé pour l'instant de renvoyer les élèves chez eux.

Dans un document envoyé aux écoles, l'office rappelle aux écoles la nécessité d'aérer abondamment les bâtiments très tôt le matin, d'inviter régulièrement les élèves à boire et de mettre de l'eau à leur disposition. Au cas où les températures rendraient les cours impossibles, l'office propose également de déplacer les activités à l'ombre.

Par ailleurs, plusieurs villes et cantons de Suisse romande ont activé des plans canicule. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales à Lausanne a par exemple appelé à se protéger de la chaleur et à s'hydrater suffisamment. Il convient en outre d'éviter les efforts physiques et de maintenir son corps et son logement au frais.

L'isotherme du zéro degré à 5200 m.

Des températures exceptionnellement élevées sont également attendues en altitude. Selon MétéoSuisse, l'isotherme du zéro degré devrait atteindre environ 5200 mètres dans la nuit de dimanche à lundi. Le record actuel de 5184 mètres, établi le 25 juillet 2022 à Payerne dans le canton de Vaud, pourrait ainsi être battu. Avec les températures extrêmes des prochains jours, les glaciers seront en outre touchés par une fonte accrue.

Alerte aux incendies de forêt

Selon le service météorologique privé Meteonews, le risque d'incendie de forêt augmente également dans plusieurs régions avec l'aggravation de la sécheresse. Le risque le plus élevé concerne certaines parties du Valais. S'agissant du canton de Genève, Alertswiss a déjà émis jeudi dernier une alerte aux incendies de forêt.

Rafraîchissement seulement jeudi

Selon MétéoSuisse, ce n'est qu'à partir de jeudi que des averses, voire de violents orages, et donc un refroidissement, sont probables en plaine. Néanmoins, selon le service météorologique national, un orage a tout de même éclaté «de manière un peu surprenante» dimanche en fin d'après-midi au-dessus du Jura.

hanke, ats