Lidl, Aldi, Denner et maintenant Action. En Suisse, les discounters sont de plus en plus nombreux. Mais comment modifient-ils notre comportement d'achat ? Un expert explique que la Suisse n'est pas avare, mais devient plus consciente des prix.

Le discounter néerlandais Action bouscule le marché du non-alimentaire en Allemagne - et arrive maintenant en Suisse. Fabian Strauch/dpa

Qui dirait non à une bonne affaire? En tout cas pas les Suisses. Les discounters s'étendent depuis des années dans notre pays. Samedi, le discounter néerlandais «Action» ouvrira ses portes à Bachenbülach (ZH).

Sommes-nous devenus trop radins pour payer un prix plus élevé à la Migros ou à la Coop? Un expert se penche sur cette question et explique pourquoi nous aimons économiser et pourquoi les discounters sont si populaires.

L'effet «chasse au trésor»

Felix Murbach est expert en consommation. Selon lui, la Suisse n'est pas devenue plus avare - mais plus sélective. «Nous dépensons aujourd'hui notre argent de manière plus réfléchie», dit Murbach. Selon lui, l'inflation a modifié les habitudes de consommation et de nombreuses personnes sont devenues plus prudentes.

L'arrivée du discounter néerlandais non alimentaire «Action» fait souffler un vent de fraîcheur sur le marché suisse. «Là, la tentation est relativement forte. Car on a de super prix et un assortiment qui change constamment», explique Murbach.

Derrière tout cela se cache un principe psychologique: «L'effet Treasure Hunter». Celui qui fait une bonne affaire se sent momentanément fier - et veut toujours revivre ce sentiment. «La pensée rationnelle et la pensée émotionnelle se stimulent mutuellement».

Le Suisse réfléchit plus longtemps

Le fait que l'assortiment d'«Action» change en permanence augmente l'attrait. «Il faut passer presque tous les jours pour voir s'il y a du nouveau». Un modèle qui pourrait également fonctionner en Suisse - si la marque est bien positionnée.

Car: «Le Suisse n'aime pas acheter bon marché, il aime acheter intelligent. C'est une grande différence». On prend par exemple plus de temps pour comparer les prix sur Internet. «On réfléchit consciemment au prix. Il y a vingt ans, c'était encore différent», explique Murbach.

Mais un autre discounter était-il bien nécessaire en Suisse? «Nous n'en avons pas besoin», dit Murbach. «Mais c'est quelque chose de nouveau - et cela éveille la curiosité». On était déjà sceptique à propos d'Aldi et de Lidl - aujourd'hui, ils sont bien établis. «Lidl en Allemagne est certes beaucoup moins cher, mais la qualité en Suisse est très bonne». Ce qui est décisif, c'est l'image d'un discounter - comme marque avec un profil ou comme magasin de pacotille. Les deux sont possibles.

Formats premium «sous pression»

Les détaillants établis comme Migros et Coop sont sous pression. Migros a réagi depuis longtemps et tourne la vis sur les prix des marques propres. Mais les supermarchés ne sont pas les seuls à ressentir la concurrence: «Un Jelmoli ou un Franz Karl Weber - tous deux ont dû fermer. Les formats premium sont également sous pression».

Un autre facteur: le commerce en ligne. Celui qui ne trouve pas ce qu'il cherche dans un magasin le commande tout simplement en ligne. C'est souvent moins cher, plus rapide et plus flexible. «L'évolution de la société se manifeste également dans le comportement d'achat», explique Murbach. Le bio et la durabilité restent certes importants, mais la conscience du prix a pris une nouvelle forme.