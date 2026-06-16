L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a mis au jour un vaste réseau de contrebande de vieux bijoux entre l'Italie et la Suisse. Au total, 230 kg d'or ont été importés illégalement.

Dans l'un des cas principaux, environ 190 kg de marchandises ont été introduits clandestinement entre 2021 et 2022, pour un montant de taxes éludées de plus de 600'000 francs. ATS

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Dans l'un des cas principaux, environ 190 kg de marchandises ont été introduits clandestinement entre 2021 et 2022, sur une période de cinq mois, pour un montant de taxes éludées de plus de 600'000 francs. Trois ressortissants italiens sont impliqués dans cette affaire, indique mardi l'OFDF dans un communiqué.

L'un d'eux, âgé de 56 ans, collectait les bijoux dans des campements nomades du nord de l'Italie. Il franchissait ensuite la frontière chaque semaine par des points de passage non gardés. La marchandise était dissimulée dans de petits sacs à dos.

L'or était ensuite remis à deux complices, âgés de 66 et 35 ans et domiciliés en Suisse. Ces derniers le vendaient à une société autorisée pour la fonte de métaux précieux. L'autorisation de l'entreprise a été retirée «sans délai», précise l'OFDF.

Les prévenus sont accusés de soustraction d'impôt, de fraude douanière et de violation de la loi sur le contrôle des métaux précieux.

Enquête transfrontalière

L'enquête a été menée en collaboration avec les autorités italiennes, suite à un mandat des carabiniers d'Asti. Les autorités tessinoises ont également participé aux investigations. L'un des trois prévenus avait déjà été condamné en Italie pour blanchiment d'argent, recel et détention illégale d'armes à feu.

Au cours de l'instruction, les enquêteurs ont découvert des affaires secondaires. Celles-ci concernent environ 40 kg d'or supplémentaires, également transportés d'Italie en Suisse pour y être fondus. Trois autres ressortissants italiens, tous domiciliés en Suisse, ont été inculpés dans ce cadre.

Au total, six personnes sont donc mises en cause dans ces trafics. Le montant total des taxes éludées, soit environ 800'000 francs, a été mis à la charge des différents prévenus. L'OFDF doit encore fixer la peine dans le cadre de la procédure pénale.