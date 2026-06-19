La Suisse en pleine vague de chaleur

La vague de chaleur s'est poursuivie vendredi en Suisse, avec des températures largement supérieures à 30 degrés. Si peu de records ont été battus jusqu'à présent, cette vague de chaleur s'annonce toutefois comme l'une des plus longues de l'histoire, selon Meteonews.

La vague de chaleur s'est poursuivie vendredi en Suisse, avec des températures largement supérieures à 30 degrés (photo d'illustration, archives). ats

Keystone-SDA ATS

C'est à Schaffhouse que le thermomètre a atteint son niveau le plus élevé: 35,7 degrés, selon les données publiées vendredi par l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Le record de juin y a ainsi été battu de 0,2 point de pourcentage. La température a également dépassé les 35 degrés à Zurich-Kloten.

En Suisse romande, il a fait 34 degrés à Genève et Sion, 33 degrés à Yverdon et 32 à Lausanne.

Dans de nombreuses régions, la nuit de jeudi à vendredi a été tropicale: à Bâle, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 23,2 degrés la nuit dernière, selon le site du service météorologique Meteonews. À Saint-Gall, il faisait déjà 24,5 degrés à 08h00 du matin, a indiqué MétéoSuisse.

Le pic de température du mois de juin n’a toutefois pas encore été atteint. La semaine prochaine, certaines stations de mesure devraient enregistrer des valeurs susceptibles de remettre sérieusement en cause les records de juin. Ces derniers se situent jusqu’à présent à Bâle, l’une des deux stations de référence, avec 36,9 degrés (mesurés en 1947), et à Genève avec 36,4 degrés (en 1950), d'après Meteonews.

Dans les cantons, et surtout dans les villes, on se prépare à affronter ces températures élevées grâce à des mesures spéciales. A Berne, pour la fête de la ville de ce week-end, deux fontaines d'eau potable ont été installées, en plus des fontaines historiques.

Les cours dans les écoles du pays se poursuivent malgré les températures. Le canton de Genève fait exception: il dispense les plus jeunes élèves de se rendre en classe lundi et mardi.

Risque accru d’incendies

Avec le manque de précipitations, le risque d’incendie de forêt a augmenté. Il a été relevé à 3 sur une échelle de 5 dans une grande partie de la Suisse, comme dans le canton de Genève, où les autorités appellent à la prudence. En Valais, le niveau 4 sur 5, correspondant à un «risque élevé», a même été déclaré pour certaines régions.