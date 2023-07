La Suisse est un pays cher, et les touristes en particulier le savent. Les budgets de vacances sont parfois épuisés plus tôt que prévu. Mais avec un peu d'ingéniosité et beaucoup d'humour, vous pouvez aussi profiter de votre séjour en Suisse pratiquement gratuitement.

L'influenceuse Uyen Ninh montre comment faire sur TikTok. La jeune fille est une étudiante vietnamienne établie en Allemagne.

Sa vidéo est devenue virale et près d'un million et demi de personnes ont regardé ses conseils pour économiser de l'argent pendant des vacances en Suisse.

Pour profiter de la vue, elle s'assoit sur un banc au bord du lac, cueille sa nourriture directement sur un arbre (des cerises sur un palmier!) et remplit sa bouteille d'eau à une fontaine. «Ce qui est de toute façon mieux que de l'eau en bouteille», commente-t-elle.

Voilà un bel exemple de second degré, drôle, et même pas méchant pour les Suisses!

Bien sûr, on peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Tout est une question de perspective.

Nach einem Urlaub in der Schweiz 🇨🇭kommt mir alles in Deutschland richtig billig vor. 😂 — Yves Venedey 🇪🇺🇺🇦 (@yves_venedey) September 13, 2022

Comme le dit non sans une touche d'humour un autre touriste, suédois celui-ci, sur Twitter: «Après un séjour en Suisse, tout en Allemagne me semble bon marché»!