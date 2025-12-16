  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Racisme La Suisse poursuivie à Strasbourg pour profilage racial

ATS

16.12.2025 - 09:41

Une victime présumée de profilage racial en Suisse a décidé de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg. Wilson A., originaire du Nigeria, aurait été agressé par des policiers à Zurich en 2009.

Wilson A. a décidé de porter plainte contre la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg car il accuse la police de profilage racial. Sur la photo, il se tient devant le tribunal de district de Zurich en 2018, lorsque les policiers impliqués ont été acquittés (archives).
Wilson A. a décidé de porter plainte contre la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg car il accuse la police de profilage racial. Sur la photo, il se tient devant le tribunal de district de Zurich en 2018, lorsque les policiers impliqués ont été acquittés (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 09:41

16.12.2025, 09:44

L'homme, aujourd'hui âgé de 52 ans, a fait savoir mardi qu'il souhaitait empêcher de futurs cas de profilage racial et de violence policière raciste. Pour lui, la justice suisse refuse d'affronter son problème de racisme institutionnel.

Les faits se seraient déroulés en octobre 2009, alors que Wilson A. rentrait d'une fête à Zurich en tramway. Un policier et une policière ont exigé ses papiers d'identité, uniquement en raison de la couleur de sa peau, explique Wilson A.

Les policiers se seraient alors jetés sur lui sans raison, l'auraient aspergé de spray au poivre, l'auraient frappé et l'auraient étranglé. L'intervention a causé plusieurs blessures alors que les policiers impliqués ont été acquittés. Selon la police, Wilson A. s'est montré peu coopératif et agressif dès le début.

Les plus lus

Baschar Al-Assad – l’ophtalmologiste des célébrités de l’élite moscovite
Un Italien fait entrer clandestinement 66 panettones en Suisse
Au Chili comme ailleurs, le vent a tourné. Et cette fois, il souffle fort
Angelina Jolie affiche pour la première fois ses cicatrices
Face aux critiques, une nouvelle règle voit le jour en tennis