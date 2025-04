La Suisse romande se prépare à un épisode météo intense

Préparez vos parapluies… et peut-être même vos pelles à neige. Dès mardi soir, un violent retour du mauvais temps va frapper la Suisse romande. Pluies diluviennes, neige jusqu’à basse altitude et risques d’inondations : le calme météo des dernières semaines va brutalement voler en éclats.

MétéoSuisse a émis une alerte de niveau 4. Le Haut-Valais sera en première ligne. Plus de 200 mm de pluie sont prévus en moins de 48 heures MétéoSuisse

Nicolas Barman Barman Nicolas

Après des semaines de calme relatif, la météo s’apprête à changer radicalement. Selon les dernières informations de MétéoSuisse,un axe dépressionnaire s’étendant de l’Islande à l’Espagne entraîne une dynamique de sud au-dessus des Alpes.

Résultat : dès mardi soir, un épisode de précipitations très marquées s’abattra sur le sud des Alpes valaisannes, le Haut-Valais et le Jura, avec des cumuls attendus particulièrement élevés d’ici à jeudi.

Des pluies diluviennes et un fort risque d’inondations

Le Haut-Valais sera en première ligne. Plus de 200 mm de pluie sont prévus en moins de 48 heures dans certaines vallées, notamment au sud de la vallée de Saas et dans la région du Simplon.

Le reste du canton valaisan, le sud du canton de Berne, le Jura et le Plateau devraient recevoir entre 30 et 70 mm au cours de cet épisode. La crête sud des Alpes sera particulièrement exposée, avec des pluies fréquentes et durables à partir de mercredi matin jusqu’à jeudi soir.

MétéoSuisse

Neige abondante dès 1000 mètres d’altitude

L’abondance des précipitations s’accompagnera d’un net rafraîchissement. La limite pluie-neige pourrait s’abaisser jusqu’à 1000 mètres, voire localement plus bas en raison d’un effet d’isothermie, notamment en Valais en amont de Sierre et dans le Jura. Selon Meteo Robin, sur les hauteurs, au-dessus de 2200 mètres, les cumuls de neige fraîche pourraient dépasser 2 mètres d'ici jeudi soir.

Températures en berne jusqu'à jeudi

En raison de la couverture nuageuse et des précipitations continues, les températures maximales resteront basses : autour de 10°C en plaine, et à peine 5°C à 1000 m d’altitude. Jeudi, le temps restera très nuageux avec quelques précipitations résiduelles le matin. En journée, une accalmie est possible, bien que des averses ponctuelles restent à prévoir.

Accalmie pour le week-end de Pâques

À partir du Vendredi Saint, la météo s’améliorera sensiblement. Malgré une nébulosité persistante le matin au nord de la Suisse romande, le soleil dominera l’après-midi, avec des températures plus douces atteignant 15 à 16°C.

Samedi, les conditions resteront clémentes malgré quelques nuages de haute altitude. Le mercure grimpera jusqu’à 18-19°C.

Mais cette embellie sera de courte durée : dimanche et lundi de Pâques, une nouvelle dépression sur la Méditerranée ramènera un temps plus instable, avec des nuages et des averses possibles sur l’ensemble du pays.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 15.04.2025