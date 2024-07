De violents orages vont à nouveau s’abattre sur la Suisse

La Suisse se prépare à une nouvelle vague d'orages qui traversera le pays dès ce jeudi après-midi et jusqu'à vendredi soir. MétéoSuisse a émis des alertes de niveau 3 pour une grande partie du pays.

Dès jeudi, il faut s'attendre à des orages sur l'ensemble de la Suisse avec régionalement de gros cumuls de précipitations en peu de temps, prévient MétéoSuisse. MétéoSuisse

blue News/ATS Marc Schaller

Dès jeudi fin d'après-midi, des orages sont attendus sur tout le territoire suisse. «De forts orages se produiront à plusieurs reprises et parfois de manière persistante. Ils se propageront du sud vers les Grisons en passant par la crête principale des Alpes», indique MétéoSuisse.

Il faut s'attendre à des quantités de précipitations de 80 à 150 mm sur le versant sud des Alpes. «En raison d'orages noyées dans la masse, de grandes quantités de précipitations, parfois supérieures à 30 à 50 mm en l'espace d'une heure, sont possibles, en particulier sur le versant sud des Alpes», précise l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.

De nombreux éclairs devraient se produire, ainsi que des glissements de terrain aux endroits les plus pentus. Des crues subites sont aussi à craindre dans les rivières.

La région de St-Moritz, mais aussi la vallée isolée de Safiental et la commune de Bregaglia, toutes dans les Grisons, pourraient payer un lourd tribut. Le Tessin devrait également être très arrosé dès vendredi matin. L'Arc lémanique et le Jura ne devraient pas être épargnés, mais le degré de prévisibilité apparaissait plus limité en ce qui les concerne.