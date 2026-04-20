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À quand la base lunaire ? La Nasa veut décrocher la Lune: les prochaines étapes après Artemis 2

Noemi Hüsser

20.4.2026

Avec Artemis 2, la Nasa a montré que le retour sur la Lune pouvait fonctionner. D'autres missions suivent désormais, qui doivent tester des technologies décisives. Un aperçu de la situation.

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Vidéo récapitulative de la conquête spatiale depuis Spoutnik jusqu'à aujourd'hui.

16.04.2026

Noemi Hüsser

20.04.2026, 04:30

20.04.2026, 07:59

L'équipage d'Artemis 2 s'est posé sur la Terre le 11 avril. Au cours d'une mission très remarquée, il a fait le tour de la Lune.

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Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Le grand objectif de la Nasa est d'amener à nouveau des hommes sur la Lune plus de 50 ans après les missions Apollo et d'y établir une base à long terme.

Celle-ci doit permettre de faire de la recherche sur la Lune, d'exploiter les ressources naturelles et de servir de point de départ pour des missions ultérieures, par exemple vers Mars.

Artemis 2 a surtout servi de test pour la capsule Orion, dans laquelle les astronautes vivent pendant les missions. L'équipage a ainsi pu recueillir de précieuses informations sur les systèmes à bord : il a par exemple constaté que les toilettes de la capsule ne fonctionnaient pas correctement par moments.

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La prochaine étape du programme Artemis est maintenant Artemis 3, dont la mission est actuellement prévue pour mi-2027. À l'origine, cette dernière devait déjà effectuer un alunissage habité.

Ce plan a toutefois été revu en février. A la place, la mission doit désormais tester des systèmes et des processus centraux en orbite terrestre. La raison en est, selon la Nasa, que les systèmes centraux n'ont pas encore été suffisamment testés et qu'une mission d'essai supplémentaire devrait minimiser les risques.

Une batterie de tests avant de décrocher la Lune

Artemis 3 n'ira donc pas jusqu'à la Lune, mais en orbite terrestre basse - à peu près à l'altitude de la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission sera également habitée. La capsule Orion y testera l'amarrage à un module lunaire qui permettra aux astronautes de se rendre ultérieurement de l'orbite à la surface de la Lune.

Visualisations de l'atterrisseur lunaire de Blue Orgin (à gauche) et de SpaceX.
Visualisations de l'atterrisseur lunaire de Blue Orgin (à gauche) et de SpaceX.
Image : Blue Orgin / Space X

Le module d'atterrissage doit décoller séparément et ne rencontrer Orion que dans l'espace. La Nasa a commandé de tels atterrisseurs aux entreprises spatiales privées SpaceX (fondée par Elon Musk) et Blue Origin (fondée par Jeff Bezos). Il est prévu de tester si possible les deux systèmes. De nouvelles combinaisons spatiales doivent également être testées pour la première fois.

Le premier alunissage habité depuis plus de 50 ans est actuellement prévu pour Artemis 4 en 2028. Deux astronautes devraient alors se poser sur la Lune à bord d'un module d'atterrissage depuis la capsule Orion. Le choix du module d'atterrissage dépendra également du succès des tests effectués dans le cadre d'Artemis 3.

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Les atterrisseurs lunaires sont actuellement le plus grand facteur d'incertitude pour le calendrier des prochaines missions Artemis. Le module d'atterrissage de SpaceX a certes déjà effectué plusieurs vols d'essai, mais de nombreuses technologies clés - comme le ravitaillement en vol - n'ont pas encore été testées. Le module d'atterrissage de Blue Origin en est encore à un stade de développement précoce et n'a encore jamais volé.

Le directeur de la Nasa, Jared Isaacman, est néanmoins optimiste. «Nous savons, sur la base des informations actuelles et du feedback de nos partenaires, que beaucoup de choses sont réalisables», a-t-il déclaré début avril lors d'une conférence de presse.

«Le succès se mesure en mois, pas en années»

Dans les années qui suivront et à partir d'Artemis 5, la Nasa prévoit d'effectuer les missions lunaires beaucoup plus fréquemment. L'objectif est d'envoyer des hommes, du matériel et des infrastructures sur la Lune au moins une fois par an.

Cette visualisation montre à quoi ressemblera un jour la base lunaire de la Nasa.
Cette visualisation montre à quoi ressemblera un jour la base lunaire de la Nasa.
Nasa

La base lunaire prévue doit être construite par étapes, depuis les premiers tests jusqu'à la présence permanente d'hommes sur la Lune, en passant par une simple infrastructure. A long terme, des lancements vers la Lune devraient être possibles tous les six mois.

«L'horloge tourne dans cette compétition entre grandes puissances - le succès ou l'échec se mesure en mois, pas en années», a déclaré Isaacman fin mars.

On ne sait pas encore qui fera partie des équipages d'Artemis 3 et 4. La Nasa a toutefois annoncé qu'elle présenterait bientôt l'équipage d'Artemis 3. Une seule mission Artemis coûte plusieurs milliards de dollars, l'ensemble du programme se chiffre en dizaines de milliards.

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09.04.2026

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