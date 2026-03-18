La syndique de Chiètres (FR), Andrea Kaufmann, parle d'une «absolue tragédie» une semaine après l'incendie criminel d'un car postal qui a fait six morts, dont l'auteur. «Elle reste et restera gravée dans tous les esprits», dit-elle dans une interview parue dans La Liberté.

L’émotion est encore vive à Chiètres. ats

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«Ma priorité est de penser aux blessés et à leur entourage», explique Andrea Kaufmann mercredi dans les colonnes du quotidien. «Sur le lieu du drame, qui est pourtant un endroit central de passage entouré de commerces, le silence domine: l’atmosphère reste au recueillement», ajoute celle qui s'est aussi exprimée dans les Freiburger Nachrichten il y a quelques jours.

«De nombreuses personnes s’arrêtent chaque jour encore près du mémorial pour prier, échanger à voix basse», précise la syndique de Chiètres, une commune de 5500 habitants. «Ils déposent des fleurs et des bougies ou écrivent un mot dans le livre commémoratif». L'élue évoque plus loin l'après tragédie qui est survenue le 10 mars.

Elan de solidarité

«Nous restons à l’écoute des besoins et attentes de la population et de tous ceux qui ont été touchés par ce drame», indique Andrea Kaufmann. «Car ce choc aura des répercussions sur le long terme. A titre privé aussi, gérer cela émotionnellement me demandera du temps...», relève encore la syndique en poste depuis 2022.

«Mais il y a eu un grand élan de solidarité dans le sillage du drame», note Andrea Kaufmann. «Nous avons reçu de nombreux messages de soutien aux proches des victimes, des messages qui continuent d’affluer de toute la région et même au-delà du canton de Fribourg. Cela me touche profondément», confie-t-elle.

«A titre privé, comme pour toute la commune, je pense que cela nous aidera à aller de l’avant», conclut Andrea Kaufmann. Lundi, la Police cantonale a publié par ailleurs des détails supplémentaires concernant le déroulement des faits. Au moment de l'incendie du car postal, neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule.

Suicide privilégié

Trois occupants ont pu s'extraire du bus, tout en étant blessés. Les portes se sont ouvertes normalement lorsque le car postal a pu s'immobiliser. Outre le conducteur, décédé aussi dans le drame, le véhicule comptait sept passagers et l'auteur présumé, un homme de 65 ans, d'origine suisse.

«Les éléments recueillis par les enquêteurs démontrent qu'il a agi seul», a confirmé la police dans son communiqué. Les raisons profondes qui ont poussé l'auteur présumé à commettre cet acte, tout en mettant fin à ses propres jours, demeurent quant à elles inconnues. L'hypothèse d'un suicide élargi est toutefois privilégiée.

L'individu était connu de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Berne, où il faisait l'objet d'une curatelle de gestion administrative.