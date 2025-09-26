  1. Clients Privés
«Fausse route» ou voie de la «raison»? La taxe sur les voitures électriques divise

ATS

26.9.2025 - 15:40

La volonté affichée vendredi par les autorités de davantage taxer les véhicules électriques ne laisse pas de marbre. Pour le Parti vert'libéral (PVL), le Conseil fédéral fait «fausse route», alors que le TCS estime que le gouvernement a raison d'impliquer tous les propriétaires de véhicules à moteur à la participation aux coûts d'infrastructure.

La volonté affichée vendredi par les autorités de davantage taxer les véhicules électriques ne laisse pas de marbre.
La volonté affichée vendredi par les autorités de davantage taxer les véhicules électriques ne laisse pas de marbre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 15:40

Le Conseil fédéral prend «la mauvaise direction» concernant l'avenir de la mobilité en Suisse, écrit le PVL dans un communiqué. Il juge que le gouvernement s'apprête à rendre l'achat de véhicule électrique plus «difficile» avec ces nouvelles taxes. Les Vert'libéraux reconnaissent que les voitures électriques doivent participer au financement des infrastructures routières, mais seulement lorsque la situation financière le «nécessite».

Le PVL souligne que l'Allemagne et la France rattrapent progressivement leur retard sur la Suisse et que des pays comme l’Autriche, les Pays-Bas ou la Norvège ont déjà nettement pris leurs distances. Il rejette donc catégoriquement cette «surtaxe».

Ne pas freiner la transition

L'Association transports et environnement (ATE) réaffirme, elle, que l'ère des transports fossiles «touche à sa fin» et que l'électrification est «indispensable «. Elle reconnait toutefois que cette dernière nécessite un cadre politique intelligent, le but restant un financement équitable, viable et écologique des infrastructures routières.

«Le financement des infrastructures de transport doit être basé sur le principe du pollueur-payeur et les véhicules électriques doivent participer au financement du réseau routier», déclare Martin Winder, responsable de la politique des transports et des campagnes à l'ATE.

Il souligne toutefois que les taxes doivent être conçues «de manière à ne pas freiner la transition urgente vers une mobilité sans énergie fossile». L'ATE soutiendra donc une introduction progressive de la taxe qui devra être couplée à des mesures prévues par la loi sur le CO2.

Une taxe «simple»

De son côté, le TCS partage l'avis du Conseil fédéral selon lequel tous les propriétaires de véhicules à moteur devraient désormais participer aux coûts d'infrastructure. Il avertit toutefois que cette nouvelle ne doit pas entraîner de recettes supplémentaires pour la Confédération, mais seulement compenser la surtaxe sur les huiles minérales et de l'impôt sur les huiles minérales que les véhicules électriques ne paient actuellement pas.

Le TCS souhaite que la clé de répartition du Fond pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) ne soit pas modifiée. Il plaide également pour que la taxe sur les véhicules électriques soit introduite avec «prudence» pour ne pas freiner la décarbonisation des transports.

Enfin, il estime que la taxe sera acceptée si elle est «aussi simple que possible, transparente et compréhensible pour la population». Le TCS demande également une période de transition suffisamment longue pour que les exploitants de bornes de recharge, le secteur de l'électricité et les propriétaires de voitures électriques puissent s'adapter.

