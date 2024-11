Une télécabine, qui transportait des ouvriers, s'est encastrée mardi à son arrivée en gare dans la station de Val Thorens, en Savoie, faisant six blessés dont deux graves, à quelques jours de la réouverture programmée des pistes.

#Information | Dans des conditions météorologiques sur place très difficiles à plus de 3000 mètres, un accident s'est produit aux alentours de 7h30, ce mardi 19 novembre 2024, dans la station de Val Thorens. Une cabine du téléphérique Cime Caron qui était utilisée dans le cadre… pic.twitter.com/mjM4p4xLFo — Préfet de la Savoie 🇫🇷 (@Prefet73) November 19, 2024

AFP Clara Francey

L'accident est survenu «dans des conditions météorologiques très difficiles à plus de 3'000 mètres» d'altitude, vers 7H30 du matin, selon un communiqué de la préfecture de Savoie.

La cabine du téléphérique Cime Caron, utilisée dans le cadre d'un chantier en cours et qui transportait au total 16 ouvriers, a heurté la gare d'arrivée pour une raison inconnue.

Le bilan fait état de «deux personnes gravement blessées sans pronostic vital engagé et quatre légèrement blessées», précisent les services de l'Etat.

Une cellule de gestion de crise a été activée, ainsi qu'un centre opérationnel départemental et un plan nombreuses victimes (NOVI), pour une meilleure coordination des secours.

«D'importants moyens du service départemental d'incendie et de secours et du SAMU de la Savoie sont engagés afin de prendre en charge les victimes. Les pisteurs secouristes de la station, la CRS Alpes et le PGHM sont également sur place», indique la préfecture.

Les victimes et les personnes impliquées étaient en cours d'évacuation par une autre télécabine en fin de matinée.

2'300 mètres d'altitude

La station savoyarde de Val Thorens, plus haute station d'Europe à 2'300 mètres d'altitude, doit donner samedi avec celle de Tignes le coup d'envoi de la saison de ski. Les autres stations échelonneront l'ouverture de leurs pistes jusqu'aux vacances de Noël.

Malgré l'accident, «on va bien ouvrir la station samedi», a déclaré à l'AFP l'office de toursime de la station. Les informations concernant le périmètre d'ouverture (piste et remontées) seront communiquées prochainement sur les réseaux sociaux.

Les ouvriers se rendaient sur le chantier d'un bâtiment d'accueil au sommet de la Cime Caron, qui doit offrir aux skieurs et promeneurs plusieurs services notamment de restauration, d'ici quelques semaines.

Ils utilisaient le téléphérique Cime Caron, le plus grand d'Europe lors de sa construction en 1982, et qui a été rénové en 2019.

Mardi matin, les webcams installées sur les pistes montraient un paysage enneigé et un horizon pris dans les nuages.

Les accidents de télécabine ne sont pas fréquents mais ont pu avoir de lourd bilan par le passé.

En juillet 1999 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (Hautes-Alpes), 20 personnes ont ainsi trouvé la mort dans la chute d'une benne de téléphérique.

En mai 2021, la chute d'une cabine de téléphérique, probablement due à la rupture d'un cable, avait fait 14 morts à Stresa, une station balnéaire sur les rives du lac Majeur dans le nord de l'Italie.