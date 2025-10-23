La tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse

Le vent a soufflé à plus de 100 km/h sur une bonne partie de la France jeudi matin avec le passage de la tempête automnale Benjamin, qualifiée de «forte» par Météo France qui a placé 19 départements en vigilance orange. En Suisse, un avis de danger de 3 sur 5 a été émis par MétéoSuisse concernant les vents.. La tempête «Benjamin» devrait être particulièrement puissante vers midi, avec un vent pouvant atteindre 70 à 100 km/h en plaine et 130 km/h en montagne.

La carte des vents pour ce jeudi à 13h: en rose, les rafales annoncées à plus de 108 km/h, en rouge entre 84 et 96km/h. MétéoSuisse/Swisstopo

En France, l'institut météorologique a relevé des pointes allant jusqu'à 142 km/h sur l'île de Ré. Les rafales atteindront 160 à 170 km/h sur le Cap Corse dans l'après-midi. Dix-sept départements sont en vigilance orange pour les vents violents jusqu'à jeudi soir. Cet épisode venteux doit s'achever la nuit prochaine, selon Météo France.

Sur les côtes de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'en Seine-Maritime, ces vents forts engendrent «de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer», ajoute l'institut, qui a placé ces quatre départements en vigilance orange vagues-submersion.

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la mairie a appelé la population «à une grande prudence face au danger de cette forte houle», dont le pic est attendu dans l'après-midi.

Face aux intempéries, la SNCF a annoncé que la circulation des trains TER serait suspendue sur certaines lignes jeudi et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, même si les trains à grande vitesse circuleront.

La Romandie en première ligne

C'est encore «le calme avant la tempête», a indiqué Meteo News jeudi à 09h20 sur son blog. Trente minutes plus tard, une carte était publiée sur le même blog, indiquant notamment que des rafales à 132 km/h à la Dôle et à 111 km/h à Nyon (VD) avaient été enregistrées.

De son côté, Météo Suisse s'attend à un vent «fort à tempétueux» dans le pays. L'Office fédéral de météorologie et climatologie a émis un avertissement de degrés 3 sur 5 concernant le vent sur tout le nord des Alpes. Toujours selon Météo Suisse, des rafales de 80 à 110 km/h pourront atteindre la plaine, notamment la Broye, la Riviera, le Chablais, la région des Trois-Lacs et le nord du Jura.

Un avis de vent 2 a été émis pour les Alpes avec des rafales pouvant atteindre 110 à 130 km/h dans les régions exposées. Cet avis est valable jusqu'à vendredi 06h, car dans la région alpine le vent va souffler plus longtemps qu'en plaine.

Le front froid associé à cette dépression devrait engendrer de fortes précipitations, notamment sur le Chablais, le Bas-Valais – où des quantités de 60 à 90 millimètres sont prévues – et le Jura vaudois. Pour ces trois régions, Météo Suisse a émis un avis de précipitations de degrés 3, jusqu'à 18h00.

Premiers dégâts et perturbations en Suisse

Le système AlertSwiss a lancé une alerte aux vents violents dans tout le canton de Vaud. «Plusieurs bâtiments sont endommagés, des routes et des voies ferrées sont bloquées par des arbres arrachés. Chutes d'arbres possibles», indique le message.

Recommandations de comportement Evitez les espaces ouverts, les arbres, les tours, les mâts...

Méfiez-vous des objets emportés par le vent

N'allez pas en forêt

Suivez les consignes des services de secours et des autorités

Source: AlertSwiss Montre plus

À Bière (VD), la tempête a renversé un pylône à haute tension. Des perturbations ont été observées sur les routes. Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale neuchâteloise indique par exemple que les gorges du Seyon ont été fermées à la circulation en raison d'arbres tombés sur la chaussée, avant d'être rouvertes vers 11h00. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les CFF indiquent sur leur site internet que le trafic ferroviaire est perturbé sur plusieurs tronçons, notamment entre La Chaux-de-Fonds (NE) et Besançon et entre Vevey et Aigle (VD). Il a en revanche été rétabli entre Bienne et Moutier (BE) ainsi qu'entre Bâle et Laufon (BL), mais il faut composer avec de possibles retards. Les CFF recommandent aux voyageurs de vérifier leurs correspondances dans le service d'information en ligne avant de commencer leur voyage.

De son côté, la ville de Genève a fermé jusqu'à nouvel avis ses parcs et promenades. Par contre, l'aéroport de Cointrin n'a, jusqu'à présent, enregistré aucune interruption du trafic aérien. La compagnie de navigation CGN a quant à elle annulé toutes ses traversées pour la journée.

Comme le rapporte Meteonews, une rafale de 142 km/h a été mesurée sur la montagne locale de Bâle, St. Chrischona, soit la valeur la plus élevée enregistrée jusqu'à présent depuis le début de la tempête. Auparavant, SRF Meteo avait déjà enregistré des rafales de vent atteignant 128 km/h dans les plaines, notamment au Bouveret (VS) et à Bière (VD).

La neige arrive

Pour ce jeudi, MétéoSuisse annonce un temps souvent très nuageux avec des précipitations, parfois à caractère orageux et régionalement abondantes, notamment sur l'ouest des Alpes et le Jura. Une accalmie est annoncée en début d'après-midi avec le développement de larges éclaircies, surtout en plaine, puis les précipitations reprendront depuis l'ouest dans l'après-midi et se prolongeront dans la nuit en Valais.

La police cantonale vaudoise a quant à elle émis un avis de prudence par rapport aux chutes de neiges annoncées, insistant sur l'équipement d'hiver des véhicules et rappelant les précautions d'usage, notamment pour la conduite en montagne.

Des chutes de neige sont attendues demain dès 1500 mètres. De forts vents sont aussi annoncés. Si vous circulez, notamment en montagne :

- Anticipez vos déplacements

- Vérifiez l’équipement de votre véhicule

- Dégivrez entièrement votre véhicule

- Adaptez votre vitesse pic.twitter.com/bVHQQZhzS4 — Police vaudoise (@Policevaudoise) October 22, 2025

Selon MétéoSuisse, d'ici à vendredi matin, quelques centimètres de neige fraîche tomberont au-dessus de 1500 m, 10 à 20 cm à 2000 m, voire localement jusqu'à 50 cm dans la région des Dents-du-Midi. Vendredi, la limite pluie-neige se situera d'abord vers 1000 m le matin, puis remontera entre 1200 et 1400 m d'ici la soirée.