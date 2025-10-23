Des rafales de vent à 132 km/h ont été enregistrées jeudi à 9h40 à la Dôle (VD). La tempête «Benjamin» frappe fortement la Suisse et semble avoir atteint son pic vers 12h30.

epa12475326 Des personnes munies de parapluies traversent le London Bridge alors que la tempête Benjamin apporte de fortes rafales à Londres, en Grande-Bretagne, le 23 octobre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En plaine, une rafale à 128 km/h a été enregistrée au Bouveret (VS) à 10h et une autre à 110 km/h à Nyon (VD), indique Météo Suisse. En altitude, le vent a soufflé à 140 km/h à La Dôle (VD), à 135,4 km/h aux Diablerets (VD).

Des éclaircies commencent à se profiler dans certaines régions. Toutefois, cet après-midi, il faudra encore s'attendre à des averses et à des rafales, a indiqué dans le 12h30 de la RTS Aude Untersee, prévisionniste chez Météo Suisse. Elle a appelé à la prudence et à sécuriser tout ce qui peut s'envoler.

L'Office fédéral de météorologie s'attendait jeudi matin à un vent «fort à tempétueux» dans le pays et a émis un avertissement de degrés 3 sur 5 concernant le vent sur tout le nord des Alpes.

Un avis de vent de degré 2 a été émis pour les Alpes. Il est valable jusqu'à vendredi 06h00, car dans la région alpine le vent va souffler plus longtemps qu'en plaine.

Routes et rail perturbés, pylône à terre

Des perturbations ont été observées sur les routes. Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale neuchâteloise explique par exemple que les gorges du Seyon ont été fermées à la circulation en raison d'arbres tombés sur la route, avant d'être rouvertes vers 11h00. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les CFF indiquent sur leur site internet que le trafic ferroviaire est perturbé sur plusieurs tronçons, notamment entre La Chaux-de-Fonds (NE), Besançon et entre Vevey et Aigle (VD) ainsi qu'entre La Sarraz et Vallorbe (VD). Il a en revanche été rétabli entre Bienne et Moutier (BE) ainsi qu'entre Bâle et Laufon (BL), mais il faut composer avec de possibles retards.

Recommandations de comportement Evitez les espaces ouverts, les arbres, les tours, les mâts...

Méfiez-vous des objets emportés par le vent.

N'allez pas en forêt.

Suivez les consignes des services de secours et des autorités

Source: AlertSwiss Montre plus

En terre vaudoise, les pompiers ont reçu environ 600 appels et mené 98 interventions durant la matinée, essentiellement pour des chutes d'arbres. Du côté de la police, une septantaine d'interventions ont été recensées avant midi, là aussi pour des chutes d'arbres ou des panneaux de signalisation renversés. Aucun blessé n'a été signalé, a relevé un porte-parole de la police cantonale, contacté par Keystone-ATS.

Parmi les accidents les plus spectaculaires, un pylône supportant une ligne à haute tension est tombé à Bière peu avant 11h00, a-t-il indiqué, confirmant une information de 20 minutes. Le câble n'aurait toutefois pas été rompu.

Sur le lac Léman, la CGN a annoncé l'annulation de toutes les lignes régulières pour l'ensemble de la journée (Lausanne-Thonon, Lausanne-Evian, Nyon-Yvoire et Bellevue-Corsier).

Parcs fermés à Genève

Dans le canton de Genève, une soixantaine d'interventions ont été menées par le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). entre 7h00 et 11h00. Elles sont essentiellement dues à des chutes d'arbres, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Personne n'a été blessé.

Les communes les plus touchées sont celles de la rive droite, Versoix, Vernier, Satigny ainsi que le centre-ville de Genève. La plus forte poussée a eu lieu vers 9h00. Du personnel de repos a été appelé en renfort, ainsi que des bûcherons. Les routes ne restent pas fermées longtemps: un arbre tombe, on vient, on coupe, on dégage, relate-t-il.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.10.2025

Le capitaine a appelé à la prudence, rappelant que les espaces boisés doivent être évités. La ville de Genève a d'ailleurs indiqué mercredi soir qu'elle fermait tous ses parcs jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes rafales annoncées. Il faut éviter d'aller en forêt, de se tenir à proximité d'objets qui pourraient s'envoler, sécuriser ce qui pourrait s'envoler.